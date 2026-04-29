Người đẹp Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 29/04/2026 05:47

(PLO)- Vượt qua 19 ứng viên, thí sinh Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026.

Tối 28-4, tại Nhà hát Hồ Gươm, đêm chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 đã khép lại hành trình tranh tài của 20 thí sinh xuất sắc.

Chương trình không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn hướng đến lan tỏa giá trị nhân văn, đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Trước đó, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và quảng bá văn hóa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại đêm chung kết, thí sinh trải qua các phần thi áo dài, dạ hội và tài năng. Kết quả, vượt qua 19 ứng viên, thí sinh Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ở phần thi ứng xử, nhận câu hỏi về giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại để vừa thành công vừa hạnh phúc, Nguyễn Khuê Thu trả lời bằng song ngữ Việt - Anh: “Theo tôi, người phụ nữ hiện đại cần ba giá trị cốt lõi: bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương".

Theo cô, bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

"Và trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc – biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.

Hoa hậu và các Á hậu của Mrs Earth Vietnam. Ảnh: TT.

Tôi tin rằng, khi một người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững” - Nguyễn Khuê Thu nói.

Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026 sở hữu chiều cao 1,70 m, phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông. Tân Hoa hậu mồ côi từ nhỏ, hiện là phiên dịch viên và kinh doanh lĩnh vực làm đẹp. Sau đăng quang, cô sẽ đại diện Việt Nam dự Mrs Earth International 2026 tại Philippines vào tháng 12-2026.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Á hậu 1 cho Trịnh Thị Thu Bình. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Universe 2026. Các vị trí Á hậu còn lại thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Phương Thu và Kim Thị Phương Anh.

Ngoài ra, cuộc thi trao nhiều giải phụ như: Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.

Cuộc thi do Phan Oanh Media tổ chức, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép.