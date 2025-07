Hàng chục tiệm sửa xe ở Lâm Đồng ký cam kết không độ, chế xe máy 28/07/2025 18:19

(PLO)- Lực lượng Công an xã Đạ Huoai đến tận các tiệm sửa xe máy tuyên truyền, yêu cầu chủ tiệm ký cam kết không cải tạo, độ, chế làm thay đổi kết cấu xe gắn máy.

Chiều 28-7, Công an xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã và đang phân công cán bộ, chiến sĩ tìm đến các tiệm sửa xe máy trên địa bàn xã để tuyên truyền, định hướng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi cải tạo, độ, chế làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe gắn máy.

Dịp này, Công an xã Đạ Huoai đã yêu cầu hơn 30 chủ tiệm sửa xe máy trên địa bàn ký cam kết không thực hiện hành vi độ, chế xe máy.

Một chủ tiệm sửa xe ký cam kết không độ, chế xe máy. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

Theo chỉ huy Công an xã Đạ Huoai, đây là một trong những biện pháp được đơn vị triển khai để ngăn chặn từ gốc rễ tình trạng thanh, thiếu niên tổ chức đua xe trái phép gây mất an toàn an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chủ các tiệm sửa xe ký, như không nhận cải tạo, thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của phương tiện; không thay đổi màu sơn, nhãn hiệu của phương tiện không đúng với giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện.

Qua làm việc, các chủ tiệm sửa xe cũng cam kết nếu có thông tin, phát hiện các trường hợp thanh, thiếu niên có nhu cầu độ, chế xe máy sẽ trình báo để cơ quan công an làm việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an tuần tra, xử lý người vi phạm trên quốc lộ 20. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, Công an xã Đạ Huoai còn tổ chức khảo sát, nắm tình hình, lên danh sách các trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tham gia tổ chức đua xe trái phép. Từ đó, nhằm chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xã Đạ Huoai được hợp nhất từ thị trấn Mađaguôi, xã Đạ Huoai và xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai cũ). Đây là địa phương có quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với TP.HCM và tỉnh Đồng Nai; hàng ngày với lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc.