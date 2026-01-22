Hàng trăm người sập bẫy mua xe cuốc, phà giá rẻ trên Facebook và Zalo 22/01/2026 08:52

(PLO)- Lợi dụng mạng xã hội để rao bán xe cuốc, phà, ghe giá rẻ, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hàng trăm bị hại tại nhiều địa phương.

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp; tạm trú xã Bình Lợi, TP.HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Phạm Thái Bình lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phạm Thái Bình bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Bình đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh rao bán xe máy cuốc, phà, ghe, rơ-moóc… với giá rẻ nhằm thu hút người có nhu cầu mua. Khi có người liên hệ, Bình yêu cầu kết bạn qua Zalo để thỏa thuận giá cả. Sau đó, Bình đề nghị người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Ngay sau khi nhận tiền, Bình cắt đứt liên lạc và chặn mọi kênh tương tác.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 15-1-2026, tại một nhà trọ ở xã Bình Lợi, TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương bắt giữ Phạm Thái Bình.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại, 1 xe mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thái Bình thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2025 đến nay, Bình đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại trong vụ án trên đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 4, đường Mai Thị Non, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) để cung cấp thông tin.