Hannah Olala: Người được các thương hiệu và nền tảng lớn 'chọn mặt gửi vàng' 19/09/2025

(PLO)- Trong xu thế người có sức ảnh hưởng (KOL) đang phát triển mạnh mẽ, giá trị thật sự không chỉ nằm ở những con số theo dõi, mà được khẳng định qua nền tảng tri thức, sự công nhận của các thương hiệu hàng đầu và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Hành trình của Hannah Olala, từ xuất phát điểm khiêm tốn đến vị thế chuyên gia đầu ngành, là minh chứng rõ nét cho thấy uy tín được xây dựng từ chuyên môn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của những đối tác lớn.

Nền tảng từ ý chí và con đường học vấn

Bối cảnh truyền thông số Việt Nam trong những năm gần đây đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ những người có sức ảnh hưởng. Họ trở thành cầu nối quan trọng trong chiến lược tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, cả người tiêu dùng và các thương hiệu đều trở nên khắt khe hơn. Niềm tin không còn dễ dàng được tạo dựng qua những nội dung đơn thuần, mà đòi hỏi chiều sâu kiến thức, sự xác thực và một câu chuyện truyền cảm hứng.

Trong dòng chảy đó, Hannah Olala (Tên thật: Hannah Nguyễn) đã xây dựng cho mình một vị thế riêng biệt. Cô không chỉ là một beauty blogger được yêu mến, mà còn là một đối tác chiến lược, một "bảo chứng vàng" được các tập đoàn tỉ đô và những nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu săn đón. Để hiểu được vì sao cô lại có được sự tín nhiệm lớn đến vậy, cần nhìn lại cả một hành trình dài được vun đắp từ ý chí và tri thức.

Hannah Olala sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong một gia đình làm nông có đến 10 người con. Tuổi thơ của cô và các anh chị em tuy khó khăn nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương và sự dạy dỗ của cha mẹ. Cô từng chia sẻ, dù mẹ cô chỉ học đến lớp 4 và cha học hết lớp 12, nhưng họ luôn nhắc nhở các con rằng con đường nhanh nhất và dễ nhất để có một cuộc sống tốt hơn chính là con đường học vấn. Lời dạy đó đã trở thành kim chỉ nam, thôi thúc cô nỗ lực không ngừng.

Năm 10 tuổi, gia đình cô định cư tại Mỹ. Tại vùng đất mới, cha mẹ cô tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để các con đều có cơ hội vào đại học. Không phụ sự kỳ vọng và hy sinh đó, Hannah Olala đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế tại Đại học City University of New York. Nền tảng học thuật vững chắc này đã trang bị cho cô tư duy logic, khả năng phân tích và một tầm nhìn kinh doanh bài bản, khác biệt với nhiều người làm sáng tạo nội dung khác.

Song song với việc học, niềm đam mê với làm đẹp đã sớm bộc lộ từ khi còn nhỏ. Trong suốt thời gian đi học, cô đã tự tìm công việc làm thêm tại các beauty-salon để vừa có tiền trang trải học phí, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế. Chính sự kết hợp giữa kiến thức kinh tế chính quy và kinh nghiệm thực tiễn từ sớm đã tạo nên một nền móng vững chắc, giúp cô có cái nhìn sâu sắc và đa chiều về ngành công nghiệp làm đẹp. Năm 2011, với vốn kiến thức và kinh nghiệm dày dặn, cô cùng chồng quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp tại quê hương.

Bảo chứng từ các tập đoàn hàng đầu ngành làm đẹp

Uy tín của một KOL được thể hiện rõ nhất qua danh sách đối tác mà họ hợp tác. Việc Hannah Olala liên tục được các tập đoàn đa quốc gia như L'Oréal, Shiseido, Estée Lauder... lựa chọn làm gương mặt đồng hành trong các chiến dịch lớn đã khẳng định vị thế của cô. Các tập đoàn này nổi tiếng với quy trình thẩm định đối tác cực kỳ khắt khe theo tiêu chuẩn toàn cầu. Mỗi KOL được chọn không chỉ cần sức ảnh hưởng truyền thông, mà còn phải phù hợp với giá trị thương hiệu, có kiến thức chuyên môn vững vàng và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp. Việc Hannah Olala vượt qua được những vòng thẩm định nghiêm ngặt này cho thấy uy tín của cô đã được công nhận.

Vai trò nổi bật trên các sàn thương mại điện tử Nếu sự hợp tác với các thương hiệu xa xỉ cho thấy uy tín, thì hoạt động của Hannah Olala trên các sàn thương mại điện tử lại phản ánh rõ năng lực kinh doanh. Trong nhiều chương trình mua sắm lớn, cô là một trong số ít KOL tại Việt Nam được Shopee và TikTok Shop mời hợp tác, tham gia các chiến dịch quảng bá quy mô. Sự xuất hiện của Hannah Olala thường thu hút lượng lớn người theo dõi và tương tác, góp phần thúc đẩy doanh số cho đối tác và gia tăng sức hút cho các nền tảng.

Sự ghi nhận của ngành và những đóng góp cho cộng đồng

Thành công của Hannah Olala còn được củng cố bởi sự vinh danh từ chính cộng đồng và các tổ chức chuyên môn. Gần đây nhất, cô đã được vinh danh là KOL nổi bật trong ngành hàng mỹ phẩm cao cấp tại sự kiện "Shopee Brands and Partners Conference 2024” và nhận giải thưởng "Social Seller Của Năm" tại Vạn Xuân Awards 2024. Đây là những sự ghi nhận chính thức, khẳng định chất lượng nội dung và tầm ảnh hưởng của cô trong ngành.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt và truyền cảm hứng lớn nhất ở Hannah Olala có lẽ là việc cô sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị lớn lao cho xã hội. Mới đây, cô đã quyên góp 1 triệu USD (tương đương 25,3 tỉ đồng) cho UNICEF Việt Nam. Khoản đóng góp này nhằm mục đích giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, đặc biệt là các bé gái, có cơ hội được đi học, đạt được sự bình đẳng giới, được trao quyền và bảo vệ. Cô chia sẻ rằng cô mong muốn các em cũng có cơ hội "thay đổi cuộc đời" giống như cô đã từng có trong quá khứ nhờ vào giáo dục. Hành động này không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, mà còn là một lời tri ân sâu sắc đến chính con đường học vấn đã thay đổi cuộc đời cô.

Hành trình của Hannah Olala là một hình mẫu cho sự phát triển bền vững của một người có sức ảnh hưởng trong kỷ nguyên số. Bằng việc lấy tri thức làm gốc, xây dựng uy tín bằng sự minh bạch, chứng minh năng lực bằng hiệu quả kinh doanh và lan tỏa giá trị bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cô đã cho thấy giá trị thực sự của một KOL không nằm ở những con số hào nhoáng. Đó là niềm tin của đối tác, của khách hàng và là khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Câu chuyện của cô chính là lời khẳng định: Uy tín được xây dựng từ chuyên môn và sự tử tế sẽ luôn là loại tài sản quý giá nhất.