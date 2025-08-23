HLV Guardiola bực bội vì tranh cãi về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 23/08/2025 13:04

(PLO)-HLV Manchester City - Pep Guardiola khẳng định Quả bóng Vàng Rodri vẫn là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và tiền vệ này đã sẵn sàng cho trận gặp Tottenham.

Rodri dính chấn thương hồi tháng 9-2024. Ảnh: REUTERS

Sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước trong trận gặp Arsenal hồi tháng 9-2024, tiền vệ người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước.

Vừa trở lại vào cuối mùa giải, nhưng một chấn thương tái phát khiến cầu thủ 29 tuổi Rodri vắng mặt phần lớn giai đoạn tiền mùa giải, cũng như trận thắng 4-0 của Man City trước Wolves tại vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh.

“Cho đến lúc này, cậu ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ít nhất cho tới khi chúng ta bầu chọn một người mới trong vài tháng tới. Tôi không hề nghi ngờ gì về tiềm năng và chất lượng của cậu ấy. Chỉ cần duy trì sự ổn định trong tập luyện, thi đấu và tích lũy thời gian trên sân, mọi thứ sẽ ổn”, HLV Guardiola nhấn mạnh tại họp báo trước trận.

Sự trở lại của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Rodri là cú hích lớn cho hy vọng giành lại ngôi vô địch Premier League của Man City, sau khi chỉ về thứ ba mùa trước.

HLV Guardiola cũng có những tín hiệu tích cực trong chiến thắng thuyết phục tại Molineux, khi các tân binh Tijjani Reijnders và Rayan Cherki đều đã ghi bàn.

Thủ môn James Trafford cũng có trận ra mắt ở đội một trong lần thứ hai khoác áo Man City. Tuy nhiên, HLV Guardiola vẫn chưa quyết định ai sẽ bắt chính trước Tottenham, trong khi Ederson – người đang được liên hệ chuyển đến Galatasaray – đã trở lại tập luyện và sẵn sàng thi đấu.

“Các cầu thủ mới mang lại năng lượng mới, sự tươi mới. Tôi đã thay đổi bốn, năm, sáu thành viên ban huấn luyện và điều đó không hề dễ dàng, nhưng họ luôn mang đến năng lượng và ý tưởng mới. Cầu thủ cũng vậy, James mang đến sức trẻ và khát khao cống hiến cho CLB nơi cậu ấy sinh ra và trưởng thành. Chúng tôi hạnh phúc với màn trình diễn nhưng đó chỉ mới là trận đầu tiên. Chúng tôi cần duy trì sự ổn định và phải làm tốt hơn khi đối đầu Spurs”, HLV Guardiola cho biết thêm.

Ngoài ra, trung vệ Ruben Dias cũng đã gia hạn thêm hai năm hợp đồng, giữ chân tuyển thủ Bồ Đào Nha ở lại Etihad đến năm 2029.

“Tôi vô cùng hạnh phúc. Man City chính là nơi tôi muốn thi đấu bóng đá đỉnh cao, cạnh tranh cho các danh hiệu. Tham vọng của CLB hoàn toàn trùng hợp với tôi, và với một cầu thủ thì không có gì tuyệt vời hơn thế.

Tôi yêu Manchester – nơi đây đã là nhà của tôi – và tôi yêu người hâm mộ Man City. Khi nghĩ về những danh hiệu chúng tôi đã giành được và cách chúng tôi chơi bóng trong thời gian qua, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ thi đấu ở bất cứ đâu khác”, hậu vệ 28 tuổi gia nhập từ Benfica năm 2020 - Dias chia sẻ.