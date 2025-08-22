Quả bóng vàng cho Dembele là xứng đáng 22/08/2025 17:52

(PLO)- HLV Luis Enrique đã dành những lời ca ngợi nồng nhiệt cho Ousmane Dembele, ngôi sao sáng nhất trong chiến dịch ăn ba của đội bóng thành Paris mùa trước và không ngần ngại khẳng định anh xứng đáng giành Quả bóng vàng.

Ở tuổi 28, tiền đạo người Pháp đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất sự nghiệp và nhiều người tin rằng anh đủ khả năng trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng trong tương lai gần.

Sức mạnh của Dembele

Mùa giải vừa qua, Dembele đã thực sự bứt phá để thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Kylian Mbappe từng được xem là biểu tượng bất khả xâm phạm tại PSG. Không còn phải sống trong sự so sánh, Dembele đã khẳng định bản thân bằng những màn trình diễn bùng nổ, trở thành nhân tố quan trọng nhất trong hành trình PSG chinh phục Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Không dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục tỏa sáng tại Club World Cup, nơi đại diện Ligue 1 chỉ chịu dừng bước ở trận chung kết.

Những con số thống kê đã nói lên tất cả: 35 bàn thắng cùng 16 đường kiến tạo trong một mùa giải, thành tích vượt xa kỳ vọng và đưa Dembele vào nhóm những ngôi sao tấn công toàn diện nhất châu Âu. Đặc biệt, trong trận Siêu cúp châu Âu hồi tuần trước, khi PSG đối mặt Tottenham, chính Dembele để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo quyết định cho Goncalo Ramos ở phút bù giờ thứ 4, giúp đội bóng kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đó, tân binh Lucas Chevalier tỏa sáng rực rỡ với những pha cản phá xuất thần, hoàn tất danh hiệu thứ năm trong mùa giải rực rỡ của PSG.

HLV Enrique khẳng định Dembele xứng đáng nhất giành Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

HLV Luis Enrique không giấu nổi sự tự hào khi nói về học trò cưng: “Năm ngoái thật tuyệt vời, nhưng tôi tin chắc Dembele có thể chơi tốt hơn nữa. Cậu ấy là cầu thủ độc đáo, đủ khả năng thay đổi cả một trận đấu. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này và hoàn toàn xứng đáng với Quả bóng vàng”.

Sự khẳng định mạnh mẽ của Enrique khiến giới mộ điệu nhớ lại quãng thời gian Dembele từng bị hoài nghi vì chấn thương liên miên trong màu áo Barcelona. Từ một tài năng trẻ bị gắn mác “thủy tinh”, giờ đây anh đã lột xác trở thành đầu tàu thực sự, người mang lại niềm tin cho toàn bộ đội hình PSG.

Sự thăng hoa của Dembele đến từ tốc độ và kỹ thuật vốn có, cùng sự tiến bộ rõ rệt trong tư duy chiến thuật, khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự. Dembele của mùa giải 2024-2025 là một mũi khoan phá bên cánh trong lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng thủ mà Enrique xây dựng.

Ngôi sao người Pháp tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải vừa qua. Ảnh: EPA.

Trận gặp Angers vào rạng sáng 23-8 là lần đầu tiên PSG trở lại sân Parc des Princes sau ba tháng xa nhà, đồng thời cũng là màn chào sân của những tân binh đáng chú ý như thủ môn Chevalier và hậu vệ Illia Zabarnyi. Sự kiện còn mang ý nghĩa lớn khi CLB tổ chức lễ ra mắt bộ sưu tập năm chiếc cúp danh giá giành được mùa trước: Ligue 1, Cúp quốc gia, Champions League, Siêu cúp Pháp và Siêu cúp UEFA. Sân vận động chắc chắn sẽ bùng nổ trong ngày tái ngộ khán giả, và Dembele hứa hẹn tiếp tục là tâm điểm được dõi theo nhiều nhất.

Cạnh tranh Quả bóng vàng

Điều thú vị là sự tiến bộ vượt bậc của Dembele không chỉ đem đến lợi ích cho PSG, mà còn mang lại hi vọng lớn cho tuyển Pháp. Sau khi Kylian Mbappe rời Ligue 1 để tìm thử thách mới, Dembele có thể trở thành lá cờ đầu mới của bóng đá Pháp, người sẽ dẫn dắt Les Bleus ở kỳ Euro và World Cup sắp tới. Với phong độ hiện tại, không ít chuyên gia tin rằng anh có thể tái hiện vai trò biểu tượng mà Thierry Henry hay Franck Ribéry từng đảm nhận trước đây.

Ở khía cạnh cá nhân, Dembele cũng đang cho thấy sự trưởng thành ngoài sân cỏ. Anh thừa nhận rằng việc trở thành cha đã giúp bản thân bình tĩnh và quyết đoán hơn, điều phản ánh rõ trong cách xử lý bóng lẫn phong thái thi đấu.

Quả bóng vàng cho Dembele sẽ không gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: EPA.

Nếu nhìn rộng ra, cuộc đua Quả bóng vàng mùa này vô cùng hấp dẫn. Dembele không đơn độc, bởi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều sở hữu phong độ ấn tượng. Raphinha, ngôi sao người Brazil của Barcelona, đang cho thấy sự ổn định và hiệu quả. Anh là hạt nhân chính giúp Barca bảo vệ thành công cú đúp quốc nội, và nếu đội bóng xứ Catalan tiến xa tại Champions League, cơ hội để Raphinha vượt lên hoàn toàn có cơ sở.

Thêm vào đó, Lamine Yamal – viên ngọc 18 tuổi của Tây Ban Nha – cũng đang làm nức lòng người hâm mộ. Việc lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng ở tuổi teen đã cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của Yamal. Sự sáng tạo và táo bạo khiến anh trở thành mối đe dọa lớn cho bất kỳ ứng viên nào.

Ngoài ra, những gương mặt quen thuộc như Lewandowski hay Pedri vẫn là những ứng viên nặng ký nhờ phong độ ổn định. Tuy nhiên, Dembele lại có lợi thế đặc biệt: anh đang là trung tâm của một PSG vừa vô địch Champions League và đang được xem là đội bóng mạnh nhất châu Âu.