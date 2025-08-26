Hoa hậu Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông lễ hội 'Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ'

Ngày 26-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo về lễ hội "Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.
Đây là một sự kiện văn hóa lớn đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, nhằm giới thiệu và lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai; quảng bá, nâng cao vị thế du lịch địa phương với du khách trong nước và quốc tế.
Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp đặc trưng giữa hai vùng Đông - Tây của tỉnh Gia Lai. Sự kiện sẽ kéo dài 4 ngày, bế mạc ngày 2-9.
Đêm khai mạc có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Quang Dũng, Văn Mai Hương, Y Garia, Ngô Thái Bảo… Phần kết là màn trình diễn bắn pháo hoa mãn nhãn, hấp dẫn.
Đại sứ truyền thông cho lễ hội, hoa hậu Đinh Thị Hoa - Đại sứ du lịch năm 2024, chia sẻ: “Gia Lai là vùng đất mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên đẹp, thơ mộng, mà vùng đất còn có chiều sâu văn hóa và sự nồng hậu của con người nơi đây”.
Theo hoa hậu Đinh Thị Hoa, với vai trò đại sứ truyền thông, đây không chỉ là một trọng trách, mà còn là cơ hội quý giá để đồng hành cùng địa phương trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ hội và quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Qua đó, cô sẽ tham gia giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn của địa phương, như Kỳ Co - Eo Gió, đến vẻ đẹp uy nghiêm của Tháp Đôi, không gian hùng vĩ của Thác K50 giữa đại ngàn Tây Nguyên… Những đặc sản cà phê thơm ngát, rượu Bầu Đá nồng nàn.
Nhiều hoạt động lễ hội hấp dẫn
Một trong những nội dung nổi bật của lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 là chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương phục vụ du khách nếm thử miễn phí 5.000 suất/kỳ. Lễ hội vào lúc 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút từ ngày 29-8 đến ngày 1-9 tại công viên Thiếu nhi - Đường An Dương Vương.
Bên cạnh đó, còn có lễ hội ẩm thực “món ngon từ đất bazan và biển”; trưng bày sản phẩm OCOP; làng nghề ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai.
Gắn với hoạt động của lễ hội ẩm thực là các chương trình tạp kỹ, diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày, tại công viên thiếu nhi. Đáng chú ý là sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Philippines cùng các thành viên của band nhạc Gypsination đến từ TP.HCM vào ngày 31-8 và 1-9-2025.
Trong khuôn khổ lễ hội, có các chương trình nghệ thuật truyền thống biểu diễn võ thuật Bình Định; diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc; nghệ thuật tuồng và bài chòi.
Từ 16 giờ ngày 31-8 sẽ diễn ra lễ hội đường phố tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với sự xuất hiện của đại sứ truyền thông, hoa hậu Đinh Thị Hoa.
Đặc biệt, lúc 20 giờ 30 ngày 1-9, sẽ diễn ra lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật drone là “bữa tiệc” âm nhạc dành cho các bạn trẻ với chủ đề “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”.