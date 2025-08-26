Hoa hậu Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông lễ hội 'Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ' 26/08/2025 19:54

(PLO)- Hoa hậu Đinh Thị Hoa – Đại sứ du lịch năm 2024 sẽ làm đại sứ truyền thông lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 tại Gia Lai.

Ngày 26-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo về lễ hội "Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Đây là một sự kiện văn hóa lớn đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, nhằm giới thiệu và lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai; quảng bá, nâng cao vị thế du lịch địa phương với du khách trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo về lễ hội "Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp đặc trưng giữa hai vùng Đông - Tây của tỉnh Gia Lai. Sự kiện sẽ kéo dài 4 ngày, bế mạc ngày 2-9.

Đêm khai mạc có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Quang Dũng, Văn Mai Hương, Y Garia, Ngô Thái Bảo… Phần kết là màn trình diễn bắn pháo hoa mãn nhãn, hấp dẫn.

Đại sứ truyền thông cho lễ hội, hoa hậu Đinh Thị Hoa - Đại sứ du lịch năm 2024, chia sẻ: “Gia Lai là vùng đất mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên đẹp, thơ mộng, mà vùng đất còn có chiều sâu văn hóa và sự nồng hậu của con người nơi đây”.

Hoa hậu Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông lễ hội "Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội" tụ năm 2025.

Theo hoa hậu Đinh Thị Hoa, với vai trò đại sứ truyền thông, đây không chỉ là một trọng trách, mà còn là cơ hội quý giá để đồng hành cùng địa phương trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ hội và quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Qua đó, cô sẽ tham gia giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn của địa phương, như Kỳ Co - Eo Gió, đến vẻ đẹp uy nghiêm của Tháp Đôi, không gian hùng vĩ của Thác K50 giữa đại ngàn Tây Nguyên… Những đặc sản cà phê thơm ngát, rượu Bầu Đá nồng nàn.