Học bổng Kiến tạo Vinschool: 5 năm tiên phong thu hẹp khoảng cách giáo dục 25/09/2025 19:40

(PLO)- Tại Lễ trao Học bổng Kiến tạo mùa thứ 4, 30 học sinh giàu nghị lực từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã được Vinschool tiếp sức để bước vào hành trình học tập mới. Đây không chỉ là niềm vui với cá nhân từng em, mà còn là dấu mốc ý nghĩa cho chặng đường 5 năm bền bỉ, nơi Vinschool kiên định với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách giáo dục và trao cơ hội học tập chất lượng cho những tài năng trẻ.

Mô hình học bổng toàn diện và khác biệt

Ra đời năm 2020, Học bổng Kiến tạo được Vinschool thiết kế theo mô hình toàn diện và khác biệt. Đây là mô hình tiên phong kết hợp công nghệ - học thuật - cố vấn cá nhân, giúp học sinh ở mọi vùng miền tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính, máy tính, Internet - những công cụ học tập thiết yếu - mà còn mang đến cơ hội tiếp cận chương trình học chuẩn quốc tế, lớp học trực tuyến, cố vấn 1:1 từ giáo viên Vinschool và chuỗi workshop kỹ năng, định hướng nghề nghiệp.

30 học sinh lớp 9, 10 có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi đã xuất sắc nhận Học bổng kiến tạo 2025 của Vinschool.

Chỉ sau 3 mùa, chương trình đã đồng hành cùng 168 học sinh, trao gần 15 tỷ đồng hỗ trợ. Với trợ lực từ Học bổng Kiến tạo, 93 em đã đỗ vào các trường đại học hàng đầu cả nước; nhiều em trở thành thủ lĩnh các dự án cộng đồng về văn hóa đọc, bảo vệ môi trường, hay tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo.

Em Nguyễn Phương Thảo - học sinh nhận học bổng mùa đầu tiên, nay là sinh viên năm 3 - chia sẻ: “Chiếc máy tính từ Học bổng Kiến tạo đã theo em suốt 5 năm, giúp em học tập online, kết nối với thầy cô, bạn bè, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự tự tin rằng mình không đơn độc trên hành trình này”.

Đồng hành cùng các tài năng trẻ: Khi Vinsers trở thành người dẫn lối

Khác với những học bổng đơn thuần “trao tặng”, Học bổng Kiến tạo là hành trình “đồng hành”. Gần 100 giáo viên và 50 học sinh Vinschool đã trực tiếp kề vai sát cánh với những tài năng trẻ - từ giảng dạy trực tuyến, tư vấn tâm lý, đến tổ chức hơn 200 workshop về kỹ năng học tập, khám phá bản thân, định hướng nghề nghiệp.

Em Nguyễn Văn Phúc, đến từ Ninh Bình, học sinh Học bổng kiến tạo 2024, chia sẻ câu chuyện của bản thân tại buổi lễ vừa qua. Với sự đồng hành của Học bổng kiến tạo, Phúc đã dẫn dắt dự án “Trang sách nối đời” và đạt danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc” của tỉnh Ninh Bình 2024.

Mỗi tháng, những lớp học online lại sáng đèn vào buổi tối. Từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, các em cùng giải toán, tranh luận về vấn đề xã hội, hay thuyết trình bằng tiếng Anh. Khoảng cách địa lý, khoảng cách hoàn cảnh dần thu hẹp bằng tri thức và sự sẻ chia.

Điểm nhấn mùa 2025 là sự tham gia chủ động của chính các Vinsers. Từ lọc hồ sơ, phỏng vấn, tổ chức lễ trao học bổng cho đến đồng hành lâu dài, các học sinh Vinschool đều trực tiếp đảm nhiệm vai trò điều phối và dẫn dắt.

Được khởi xướng từ năm 2020, Học bổng kiến tạo đã tìm ra 168 gương mặt xuất sắc; trao tặng 168 máy tính và gần 15 tỷ đồng hỗ trợ. Năm 2025, chương trình tiếp tục trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước.

“Được tham gia từ khâu chuẩn bị đến tổ chức và đồng hành sau trao giải, em được truyền cảm hứng từ tinh thần ham học của các bạn. Đây không chỉ là trải nghiệm trưởng thành, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia tới những bạn đồng trang lứa đang nỗ lực vươn lên”, Đức Minh - Vinser điều phối Học bổng Kiến tạo 2025 - chia sẻ.

Sau 5 năm, Học bổng Kiến tạo đã khẳng định giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những con số, mà ở niềm tin: giáo dục có thể rút ngắn khoảng cách và mang lại cơ hội công bằng cho mọi trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam - nhận định: “Học bổng Kiến tạo không chỉ mang ý nghĩa ‘kiến tạo’ mà còn ‘đồng hành’. Các em được tiếp sức cả về vật chất lẫn tinh thần, để kiến tạo tương lai cho bản thân, gia đình và quê hương”.

Các học sinh Học bổng kiến tạo và giáo viên gặp gỡ và chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa, nhìn lại hành trình 5 năm của chương trình.

Năm 2025, chương trình tiếp tục tìm kiếm 30 gương mặt mới. Các em không chỉ nhận học bổng, mà còn đón nhận niềm tin, sự đồng hành và cơ hội vươn xa - đúng tinh thần tiên phong đổi mới giáo dục mà Vinschool bền bỉ theo đuổi.