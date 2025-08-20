Học sinh lớp 1 khóc, cười trong ngày tựu trường 20/08/2025 10:11

(PLO)- Ngày tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới, các em học sinh lớp 1 mang theo nhiều cung bậc cảm xúc khó tả, vui khi gặp bạn mới nhưng cũng khóc nhè khi phải xa ba mẹ.

Sáng nay (20-8), học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM tựu trường, chào đón năm học mới.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm. Ảnh: NQ

Tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm (phường An Hội Tây), chưa đến 7 giờ, nhiều phụ huynh đã dẫn con tới trường trong niềm háo hức. Đây là ngôi trường tiểu học đầu tiên được xây dựng trên địa bàn phường. Trường mới khang trang, sạch đẹp thu hút các bé từ khi bước vào cổng trường.

Chị Lê Thị Bích Liễu cùng con có mặt rất sớm tại trường, chia sẻ rất vui khi con được học trường gần nhà lại lại trường mới. “Tôi mong rằng con sẽ có một năm học thật vui vẻ và hạnh phúc” - chị Liễu nói.

Các em hào hứng khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NQ

Để chuẩn bị tâm lý cho con vào lớp 1, từ những ngày qua, chị Liễu đã dẫn con đến trường tìm hiểu, tham quan, cùng trò chuyện với con về chương trình lớp 1 để con nắm bắt và dần làm quen.

“ Sáng nay, con dậy sớm và nói rằng rất háo hức khi ngày đầu tiên được đi học” - chị Liễu chia sẻ.

Vì ngày tựu trường của con nên đa số phụ huynh đều ở lại sinh hoạt để tránh sự bỡ ngỡ. Hầu hết, các bé đều vui vẻ rời mẹ đến với vòng tay cô giáo. Tuy nhiên, vẫn có một số bé khóc nhè vì “nhớ mẹ”.

Có bé không nỡ rời xa vòng tay ba mẹ. Ảnh: NQ

Để tạo không khí sôi nổi, giúp các con nhanh chóng làm quen với trường mới, thầy tổng phụ trách đã cùng trò chuyện, cùng hát với các con và không quên có những phần thưởng hấp dẫn khi các bé trả lời đúng.

Sau khi sinh hoạt giữa sảnh, các con được cô dẫn lên lớp. Những tấm bảng được trang trí rực rỡ sắc màu chào đón các em. Mỗi lớp, các cô đều chuẩn bị những phần quà đặc biệt như chiếc chong chóng đủ màu sắc hay những lời dặn dò đầy ắp tình yêu thương và những chiếc kẹo mút ngọt ngào.

Các em cười rạng rỡ khi tham dự trò chơi cùng thầy tổng phụ trách. Ảnh: NQ

Anh Nguyễn Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Tây, cho biết Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm được xây dựng và đưa vào sử dụng là công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

“Ngôi trường xây dựng và đi vào hoạt động là niềm vui của cô trò cũng như người dân trên địa bàn vì sẽ đáp ứng nhu cầu về chỗ học của con em” - ông Kiên nói.

Anh Nguyễn Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Tây cùng cô Ngô Thị Thuý Lan, hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm (ở giữa) và giáo viên chủ nhiệm chụp hình cùng các em. Ảnh: NQ

Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm có quy mô 4 tầng với 1 trệt, 3 lầu, gồm 23 phòng học và các phòng chức năng, các hạng mục công trình khác.

Cũng trong sáng nay, học sinh lớp 9, lớp 12 trên toàn TP cũng đến tựu trường.

Tại Trường THPT Phú Nhuận, nhiều em có mặt rất sớm. Các em mừng rỡ, ôm vai bá cổ khi gặp lại nhau sau thời gian nghỉ hè.

Học sinh Trường THPT Phú Nhuận trong ngày tựu trường. Ảnh: HẢI NHI

Huỳnh Trần Gia Bảo, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Phú Nhuận, chia sẻ: "Em cảm thấy ngày đầu đi học lại sau thời gian thư giãn cũng lạ, mà cũng vui".

Năm nay, Gia Bảo đã chọn theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ và dự định đăng ký vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Bảo cho biết năm học này, em cân bằng giữa học tập và giải trí để có một năm học thật sự ý nghĩa.

Còn Hồng Hà cho hay cảm giác nhớ trường xưa và bạn bè đã khiến em không khỏi hồi hộp.

"Năm nay, em đặt mục tiêu tập trung toàn lực vào kỳ thi đại học. Em dự định thi khối A và mong muốn sẽ học tốt để hoàn thành ước mơ học tiếp ở môi trường đại học" - Hà tâm sự.

Các em tập trung sinh hoạt. Ảnh: HẢI NHI

Cô Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã chuẩn bị cơ sở vật chất từ tháng 7-2025, bao gồm chỉnh trang phòng học, hệ thống đi lại, dây điện, wifi và âm thanh trong lớp học.

Khởi đầu một năm học đặc biệt. Ảnh: HẢI NHI

Năm học này, trường có tổng cộng 20 lớp 12, là khối đông nhất. Mỗi lớp trung bình 42-43 học sinh, tuy có sự chênh lệch do đặc thù chương trình giáo dục phổ thông mới, khi học sinh được lựa chọn môn học nên sĩ số không đồng đều.

Trường triển khai kế hoạch tổ chức bán trú để học sinh nghỉ trưa, ăn trưa ngay tại trường. Nhà trường đang chỉnh trang căn tin, bố trí phòng nghỉ bán trú và xây dựng một thư viện di động nhỏ, tạo không gian đọc sách, học tập trong giờ nghỉ trưa.

Về chương trình học buổi hai, cô Tâm cho biết năm nay sẽ điều chỉnh theo văn bản mới của Bộ GD&ĐT.

“Khó khăn lớn nhất là số lượng học sinh đông trong khi phòng học chưa đủ để bố trí mỗi lớp một phòng. Vì vậy, ngoài giờ học chính khóa, trường sẽ tận dụng các phòng chức năng như phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, cũng như đưa vào sử dụng phòng STEM, phòng công nghệ mới nhằm phục vụ việc rèn luyện kỹ năng” - cô Tâm nói.

Theo cô Tâm, riêng khối 12, chương trình buổi hai tập trung chủ yếu vào ôn tập thi tốt nghiệp.

“Với khối 12, ngoài các môn bắt buộc như Toán, Ngữ văn, nhà trường sẽ tăng cường thêm giờ học ở các môn học sinh đăng ký. Ví dụ, học sinh chọn tổ hợp Lý - Hóa sẽ được học bổ sung hai môn này; học sinh chọn tổ hợp tiếng Anh - Lý sẽ được tăng cường giờ tiếng Anh và Lý. Cách làm này giúp các em vừa đảm bảo chương trình chính khóa, vừa đáp ứng nhu cầu ôn tập, nâng cao kỹ năng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp” - cô Tâm nhấn mạnh.