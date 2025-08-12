Học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ mang đồng phục giống nhau 12/08/2025 17:08

(PLO)- Các trường học ở tỉnh Khánh Hòa sẽ thống nhất đồng phục theo kiểu truyền thống, không triển khai đồng phục riêng cho từng trường.

Ngày 12-8, trao đổi với PLO, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc thu đầu năm của các trường học.

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất đồng phục học sinh của các trường. Ảnh: B.T

Ông Võ Hoàn Hải cho biết cùng với việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm là việc thống nhất kiểu đồng phục của học sinh toàn tỉnh.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai… khác màu.

Đặc biệt, các trường không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Sau khi công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành, một số phụ huynh ý kiến cho rằng việc thay đổi đồng phục đột ngột vô tình gây ra một gánh nặng vì đã lỡ mua đồng phục theo mẫu của trường đã thông báo trước đó.

Bên cạnh đó, có ý kiến rằng đồng phục của từng trường không chỉ là biểu tượng, niềm tự hào của học sinh mà còn là một công cụ hữu ích để quản lý. Phụ huynh, nhà trường và cả cộng đồng dễ dàng nhận biết khi các em mang đồng phục riêng.

Theo ông Võ Hoàn Hải, đây là công văn hàng năm xuyên tại tỉnh Khánh Hòa cũ để chấn chỉnh công tác thu đầu năm của các trường. Đồng thời, việc đồng phục thống nhất toàn tỉnh cũng nhằm giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng tài chính đầu năm học.

“Học sinh trường nào cũng có thể mang đồng phục của nhau, anh em có thể để lại đồng phục cho nhau dù học khác trường”, ông Võ Hoàn Hải nói.

Tuy nhiên, ông Võ Hoàn Hải cho biết một số trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ đã triển khai bán đồng phục riêng của trường. Do đó, phụ huynh vẫn sử dụng đồng phục riêng của trường và không phải mua lại đồng phục mới. “Sở không bắt buộc phải mua lại đồng phục để thống nhất chung cả tỉnh”, ông Võ Hoàn Hải khẳng định.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa quán triệt các trường không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục chỉ thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tự mua sắm.

Đồng thời, cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Tất cả các khoản thu, chi, các hoạt động có liên quan đến tài chính trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.