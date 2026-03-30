Học sinh trải nghiệm thực tế để định hướng nghề sớm 30/03/2026 17:30

(PLO)- Ngày 30-3, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Việt tổ chức buổi giới thiệu dự án “Hướng nghiệp Nam Việt - Vì tương lai bền vững”, nhằm giúp học sinh định hướng nghề nghiệp từ sớm thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Theo nhà trường, từ năm 2026, học sinh lớp 10 và 11 sẽ được tham gia trải nghiệm tại doanh nghiệp và các trường đại học. Trước đó, công tác hướng nghiệp thường chỉ tập trung vào lớp 12, khiến nhiều học sinh gặp khó khăn khi lựa chọn ngành nghề.

Bà Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc định hướng từ lớp 9 sẽ giúp học sinh hiểu rõ năng lực, sở thích, từ đó lựa chọn tổ hợp môn phù hợp ngay từ đầu bậc THPT.

Bà Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng hệ thống trường Nam Việt chia sẻ về dự án. Ảnh: NTCC

Dự án được triển khai theo ba giai đoạn: lớp 9 tập trung nhận diện năng lực, tính cách; lớp 10-11 tham gia workshop, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp; lớp 12 trải nghiệm môi trường đại học và tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Theo khảo sát, học sinh quan tâm nhiều đến các lĩnh vực như kinh doanh, du lịch, truyền thông, công nghệ thông tin và y khoa. Nhà trường dự kiến tổ chức các đợt trải nghiệm thực tế theo từng nhóm ngành trong thời gian tới.

Giai đoạn đầu của dự án đã được triển khai với chuyến trải nghiệm thực tế vào cuối tháng 3, với sự tham gia của các chuyên gia và đơn vị đào tạo. Nhiều học sinh cho biết sau khi tham gia, các em có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề, từ đó xác định mục tiêu học tập phù hợp.