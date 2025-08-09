Hơn 1 tấn thịt heo có dấu hiệu dịch bệnh đang đưa đi tiêu thụ 09/08/2025 14:00

(PLO)-Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hơn một tấn thịt heo có dấu hiệu dịch bệnh, bốc mùi được vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 9-8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn kiểm tra, phát hiện hơn một tấn thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, bốc mùi hôi thối đang được đưa đi tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 8-8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại ngã ba đường Nguyễn Chánh và Phạm Hồng Thái (thuộc phường Quy Nhơn, Gia Lai) ô tô 77C-167.64 đang bốc dỡ hơn một tấn thịt heo.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn một tấn thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, bốc mùi được vận chuyển, đưa đi tiêu thụ. Ảnh: TD.

Qua kiểm tra, số thịt heo này không được đóng dấu kiểm soát giết mổ, một số thịt có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số lượng thịt heo và phương tiện để xử lý.

Người mua số thịt heo trên là bà NTT (54 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn).