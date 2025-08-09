Hơn 1 tấn thịt heo có dấu hiệu dịch bệnh đang đưa đi tiêu thụ

Ngày 9-8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn kiểm tra, phát hiện hơn một tấn thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, bốc mùi hôi thối đang được đưa đi tiêu thụ.
Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 8-8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại ngã ba đường Nguyễn Chánh và Phạm Hồng Thái (thuộc phường Quy Nhơn, Gia Lai) ô tô 77C-167.64 đang bốc dỡ hơn một tấn thịt heo.
Qua kiểm tra, số thịt heo này không được đóng dấu kiểm soát giết mổ, một số thịt có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số lượng thịt heo và phương tiện để xử lý.
Người mua số thịt heo trên là bà NTT (54 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn).
Trước đó, ngày 7-8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hai cơ sở thu mua và giết mổ heo quy mô lớn nhưng không rõ nguồn gốc, giấy tờ liên quan, nhiều con heo đang bị nhiễm bệnh.
Trong đó, tại nhà bà NTH (ngụ tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) phát hiện 220 con heo bị nhiễm dịch tả châu Phi và tại cơ sở giết mổ của hộ ông LVH (48 tuổi, ngụ thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) phát hiện hàng ngàn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc.
Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.