Hơn 1,2 triệu người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(PLO)- Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng 22-3, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND 34 tỉnh, thành phố thực hiện.

Đây là hoạt động thể thao kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục và 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2026). Hoạt động cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026).

Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sự kiện diễn ra đồng loạt tại 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu người tham dự.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham gia của gần 17.000 người. Thành phần gồm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và nhân dân các phường trung tâm thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe.

Ngày 27-3-1946, Người kêu gọi: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe".

80 năm qua, lời kêu gọi của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho phong trào thể dục thể thao cả nước nói chung và phong trào rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng.

Thực hiện lời dạy của Bác, Bộ Công an luôn chỉ đạo công tác thể dục thể thao trong lực lượng với mục tiêu "Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc". Hoạt động nhằm nâng cao thể chất, bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thường xuyên huy động nhân dân tham gia phong trào thể thao gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Ngay sau lời phát động của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, hơn 15.000 người đã tham gia chạy một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với cự ly khoảng 1,7km.