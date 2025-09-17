Hơn 300 cán bộ, công chức Hải Phòng sẽ đi làm bằng tàu hỏa 17/09/2025 10:58

(PLO)- Từ ngày 22-9, khoảng 300 viên chức, người lao động, cán bộ, công chức Hải Phòng sẽ đi làm bằng tàu hỏa.

Đôi tàu thử nghiệm chở viên chức, người lao động, cán bộ, công chức Hải Phòng mang số hiệu HP15/HP16, gồm 5 đến 8 toa ghế ngồi mềm 64 chỗ, thời gian chạy khoảng 1 giờ 15 phút.

Lộ trình chuyến chiều đi từ ga Hải Dương (tàu HP15) khởi hành lúc 6 giờ, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6 giờ 55 và đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 10. Chiều về (tàu HP16) xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 17 giờ 15, dừng tại ga Thượng Lý lúc 17 giờ 25 và đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 20.

Giá vé lượt là 55.000 đồng. Vé khứ hồi trong ngày được giảm 20% chiều về, vé nhóm áp dụng chính sách mua 4 tính tiền 3. Ngoài ra, Hải Phòng bố trí xe buýt đưa đón cán bộ, nhân viên từ ga đến tận nơi làm việc và ngược lại.

Việc thí điểm chạy đoàn tàu trên giúp việc đi lại của công chức Hải Phòng được thuận lợi hơn sau khi sáp nhập tỉnh. Ảnh: V.LONG

Trong giai đoạn thử nghiệm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phân tích, đánh giá 10 ngày/lần để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, chính sách giá vé và xem xét quyết định việc tiếp tục thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, người dân.

Hiện tỉnh Hải Dương và Hải Phòng sáp nhập thành một tỉnh lấy tên là Hải Phòng, vì vậy việc mở chuyến tàu hỏa trên nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khu vực Hải Dương cũ đến Hải Phòng làm việc được thuận tiện.