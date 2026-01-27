Hơn 700 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc chuẩn bị tuồn ra thị trường 27/01/2026 10:44

(PLO)- Hơn 700 kg cá biển, thịt heo, thịt vịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đủ điều kiện để bán ra thị trường.

Ngày 27-1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 19 và các đơn vị liên quan kiểm tra một công ty tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, TP.HCM, phát hiện hơn 700 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 700 kg thực phẩm đông lạnh không đảm bảo.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 700 kg thực phẩm đông lạnh gồm cá biển, thịt heo và thịt vịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ thực phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Theo cơ quan chức năng, số thực phẩm trên là thực phẩm đông lạnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty thừa nhận số thực phẩm trên không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn sử dụng và đề nghị tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.