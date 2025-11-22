Hơn130 cảnh sát tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ 22/11/2025 18:22

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động hơn 130 cán bộ, chiến sỹ xuất quân đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chiều 22- 11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ xuất quân, đưa hơn 130 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương của tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Hơn 130 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đây là hoạt động thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, nghĩa tình đồng chí, đồng bào của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Đồng Nai nói riêng.

Công an tỉnh Đồng Nai chuẩn bị nhu yếu phẩm chi viện tại Đắk Lắk

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; chấp hành nghiêm kỷ luật, các tổ trưởng, lãnh đạo đoàn quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị còn lại chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Trước đó, tổ công tác công an tỉnh Đồng Nai đã đến tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân vùng lũ.

Những ngày đầu mưa lũ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 16 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk nhằm hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho nhân dân vùng lũ.