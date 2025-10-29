Hóng tin ở chợ liền đăng Facebook, 2 phụ nữ bị xử lý 29/10/2025 15:31

(PLO)- Hai phụ nữ ở Đắk Lắk đi chợ, nghe tin có vụ bắt cóc trẻ em, liền đăng lên Facebook.

Ngày 29-10, một lãnh đạo Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Hai phụ nữ liên quan là bà H (32 tuổi) và bà L (33 tuổi, cùng ngụ phường Tân An).

Công an làm việc với hai phụ nữ đăng tin bắt cóc sai sự thật. Ảnh: S.Đ

Trước đó, sáng 25-10, Công an phường Tân An phát hiện hai tài khoản Facebook đăng thông tin: Trước cửa hàng Điện Máy Xanh- Đạt Lý, phường Tân An, có ba người đàn ông bắt cóc một cháu gái.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ hoang mang, lo lắng.

Kết quả xác minh thông tin bắt cóc được đăng tải sai sự thật.

Công an phường Tân An phối hợp Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác định chủ hai tài khoản Facebook đăng thông tin trên là bà H và bà L.

Bước đầu, hai phụ nữ này khai sau khi đi chợ, có nghe người dân nói chuyện bắt cóc, nhưng không kiểm chứng thông tin mà vội đăng lên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với công an, hai phụ nữ trên thừa nhận việc làm của mình là sai trái, tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.