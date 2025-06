Kẻ cướp giật ở tiệm vàng tại Cà Mau đã bị bắt 13/06/2025 22:11

(PLO)- Công an của tỉnh Cà Mau đã xác định được nghi can cướp giật ở tiệm vàng và qua đấu tranh, nghi can đã thừa nhận hành vi.

Chiều tối 13-6, công an đã bắt giữ nghi can cướp giật ở tiệm vàng tại khóm 2 thị trấn Năm Căn. Nghi can là Lý Quang Tường, sinh 1981, ngụ xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

Chủ tiệm vàng đang đuổi theo kẻ cướp giật 5 chỉ vàng của mình nhưng không kịp, thậm chí không nhìn được biển số xe. Ảnh cắt từ clip an ninh.

Theo đó, vụ cướp giật vàng xảy ra lúc 8 giờ 5 phút ngày 12-6-2025, đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì Công an thị trấn Năm Căn đã lần ra đối tượng tình nghi Lý Quang Tường.

Sau thời gian đấu tranh, Tường đã thừa nhận hành vi của mình.

Như PLO đã thông tin, lúc 8 giờ 5 phút ngày 12-6-2025, khi trời đang mưa thì Tường vào tiệm vàng hỏi mua nhẫn vàng 5 chỉ. Chủ tiệm vàng đưa nhẫn vàng cho Tường thử và Tường nhanh chóng đồng ý mua, sau đó giật chạy.

Khi gây án, Tường đeo khẩu trang, mặc áo khoác nhưng Công an đã nhanh chóng tìm ra Tường.