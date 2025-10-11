Kết luận thanh tra về giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án ở Nam Hội An 11/10/2025 14:57

(PLO)- Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc giải phóng mặt bằng, đầu tư các khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ngày 11-10, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay đã có Kết luận thanh tra về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (dự án Nam Hội An) và đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC) phục vụ dự án Nam Hội An.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Ảnh: TN

Các dự án TĐC kéo dài nhiều năm

Theo kết luận thanh tra, hiện vẫn còn hơn 485ha diện tích đất tại dự án Nam Hội An chưa được GPMB, bàn giao cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An.

Trong tổng số hơn 411ha Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (Công ty Kỳ Hà Chu Lai) đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, còn hơn 258ha chưa lập thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Việc UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chọn Công ty Kỳ Hà Chu Lai thực hiện bồi thường, GPMB, TĐC của dự án Nam Hội An là chưa đảm bảo theo quy định tại điều 39 Nghị định 197/2004 của Chính phủ, khoản 1 điều 68 Luật đất đai 2013 và các quy định của UBND tỉnh.

Hiện vẫn còn một số phương án bồi thường chưa được phê duyệt quyết toán với giá trị hơn 25 tỉ đồng.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Kỳ Hà Chu Lai và các đơn vị liên quan chưa thanh lý các hợp đồng về thực hiện công tác đền bù, GPMB phục vụ dự án Nam Hội An. Qua làm việc, các đơn vị xác nhận còn nợ chưa hoàn trả số tiền hơn 619 triệu đồng cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai.

Việc UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) quy định cơ chế tài chính tại Quyết định 1284/2019 giao Công ty Kỳ Hà Chu Lai thu tiền sử dụng đất TĐC là chưa đảm bảo quy định tại điều 107 Luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định hủy bỏ Quyết định 1284/2019.

Hầu hết các khu TĐC đều vướng mặt bằng. Nhà đầu tư không bố trí đủ vốn theo thỏa thuận nên các đơn vị thi công chưa hoàn thành khối lượng theo hợp đồng, thi công không đảm bảo thời gian, phải gia hạn nhiều lần, kéo dài nhiều năm. UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã chỉ đạo dừng thực hiện các dự án TĐC tại đây.

Một khu TĐC phục vụ dự án Nam Hội An chưa hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: TN

Kết luận nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao Công ty Kỳ Hà Chu Lai (doanh nghiệp 100% vốn tư nhân) làm chủ đầu tư các dự án TĐC với nguồn vốn đầu tư và cơ chế thanh toán không rõ ràng là chưa đảm bảo quy định Luật Đầu tư công 2014.

Việc Công ty Kỳ Hà Chu Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện hình thức chỉ định thầu thông thường đối với các gói thầu thi công xây dựng các khu TĐC là chưa đảm bảo quy định tại điều 22 Luật đấu thầu 2013.

Chấm dứt nhiệm vụ của Công ty Kỳ Hà Chu Lai

Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì trong việc tham mưu văn bản chấm dứt nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án TĐC phục vụ dự án Nam Hội An đối với Công ty Kỳ Hà Chu Lai. Đồng thời chấm dứt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nam Hội An đối với công ty này.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao Công ty Kỳ Hà Chu Lai thực hiện đầu tư các khu TĐC chưa đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc tham mưu ban hành cơ chế tài chính thanh toán chi phí đầu tư các khu TĐC, cho phép Công ty Kỳ Hà Chu Lai thu tiền sử dụng đất bố trí TĐC của các hộ dân chưa đảm bảo quy định pháp luật.