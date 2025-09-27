Đà Nẵng: 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu vi phạm quy định 27/09/2025 14:13

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm khi chuẩn bị đưa bánh trung thu ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Một cơ sở vi phạm bị kiểm tra, lập biên bản xử phạt. Ảnh: CA.

Cụ thể, ngày 23-9, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra một công ty ở xã Thăng Điền, công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 chiếc bánh trung thu; chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Đồng thời phát hiện đơn vị này đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cảnh sát kinh tế kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Ảnh: CA.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền), qua kiểm tra phát hiện gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định...

Đến ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở bánh ở xã Thăng Bình, phát hiện gần 5 ngàn bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Phát hiện cơ sở có vi phạm trong xử lý nước thải.

Hàng ngàn bánh trung thu bị phát hiện chưa được công bố sản phẩm. Ảnh: CA.

Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra một công ty ở phường Bàn Thạch, phát hiện công ty sản xuất và kinh doanh gần 500 bánh trung thu thập cẩm nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Như vậy chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10 ngàn chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6 ngàn sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững sự minh bạch và lành mạnh của thị trường dịp Tết Trung thu.