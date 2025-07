Khai mạc Đại hội khỏe ‘Vì an ninh Tổ quốc’ lần thứ 9 27/07/2025 06:00

(PLO)- Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân (CAND) lần thứ 6 là một trong chuỗi các hoạt động được Bộ Công an tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.