Khánh Hòa: Cán bộ đi làm trên 30 km được hỗ trợ 760.000 đồng/tháng 15/08/2025 16:52

(PLO)- Cán bộ ở Khánh Hòa đi làm xa trên 30 km được hỗ trợ 3 triệu tiền thuê nhà ở, 760.000 đồng chi phí đi lại mỗi tháng.

Ngày 15-8, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở, chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa và tổ chức chính quyền hai cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua hai nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở, hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: C.T

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển công tác đến trung tâm hành chính mới đặt tại tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, có nơi cư trú cách địa điểm làm việc từ 30 km trở lên sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại và tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở 3 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ chi phí đi lại cho các đối tượng thụ hưởng nêu trên 760.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp các cán bộ trên đủ điều kiện được bố trí nhà ở công vụ nhưng có nguyện vọng thuê nhà riêng hoặc chưa được bố trí nhà ở công vụ thì được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở, hỗ trợ chi phí đi lại được thực hiện trong 24 tháng, kể từ ngày 1-7. Dự kiến, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở tối đa trong hai năm 169 tỉ đồng, hỗ trợ cho phí đi lại trên 44 tỉ đồng từ ngân sách cấp tỉnh.