Khánh Hòa cần gì để trở thành điểm đến xanh của thế giới? 11/09/2025 17:42

(PLO)- Để phát triển xanh bền vững, Khánh Hòa phải đa dạng hóa trụ cột kinh tế, đầu tư vào các sản phẩm bền vững, chuyển đổi số.

Ngày 11-9, tại Nha Trang, báo Tuổi Trẻ phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giảm phát thải nhà kính, phát triển du lịch xanh, xanh hóa lối sống, tiêu dùng bền vững là những mục tiêu lớn của nền kinh tế nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Người dân đem rác thải đổi quà tặng. Ảnh: NH

Ông Khánh nêu những mục tiêu quan trọng Khánh Hòa nên đạt được trong giai đoạn tới, như phát triển du lịch xanh toàn diện, có kế hoạch cụ thể; tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải, chủ động ứng phó thiên tai, sự cố môi trường biển. Để tăng doanh thu, trải nghiệm nhưng hạn chế phát thải, cần phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa, đời sống sản xuất.

Nhiều đại biểu cho rằng trong xu thế toàn cầu, phát triển xanh không chỉ giới hạn ở du lịch mà còn lan tỏa đến mọi lĩnh vực, từ quy hoạch đô thị, quản lý môi trường, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ đến giáo dục cộng đồng.

Nhiều ý kiến đề xuất phát triển du lịch gắn với đô thị xanh, kinh tế xanh, năng lượng xanh là trụ cột để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm du lịch biển quốc tế và cực tăng trưởng của cả nước. Đây cũng là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị bền vững, đảm bảo sinh kế lâu dài cho thế hệ mai sau.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu bấm nút chung tay xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh bền vững. Ảnh: NH

Một số chuyên gia cũng cho rằng để đạt được mục tiêu phát triển xanh bền vững, Khánh Hòa phải đa dạng hóa trụ cột kinh tế, đầu tư vào các sản phẩm bền vững, cùng với việc liên kết quốc tế, chuyển đổi số, không phải chỉ tập trung vào du lịch.

Ngoài ra, Khánh Hòa cần đa dạng hóa trụ cột kinh tế, tập trung vào ngành mũi nhọn như phát triển du lịch bền vững song song với công nghệ chế biến, công nghệ thông tin.

Phát triển hạ tầng chiến lược như đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông như cao tốc, đường ven biển, cảng biển và sân bay (chú trọng vào vịnh Vân Phong), và hạ tầng số để hỗ trợ logistics, du lịch, và công nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa nên chủ động xây dựng cơ chế hợp tác với các định chế tài chính, tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế công nhận bộ tiêu chí của tỉnh Khánh Hoà triển khai tín dụng xanh.