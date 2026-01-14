Khởi công cầu Cát Lái sau hơn 30 năm chờ đợi 14/01/2026 08:17

(PLO)- Sáng ngày mai (15-1-2026) dự án đầu tư xây dựng Cầu Cát Lái sẽ chính thức được động thổ. Cầu Cát Lái là một trong những dự án giao thông kết nối Đồng Nai với TP.HCM được người dân hai địa phương mong chờ suốt hơn 30 năm qua.

Tỉnh Đồng Nai và TP.HCM là hai địa phương liền kề, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Bộ – vùng kinh tế năng động bậc nhất cả nước. Trong nhiều năm qua, hệ thống giao thông đường bộ đều kết nối qua các cây cầu vượt sông Đồng Nai.

Tuy nhiên, trước nhu cầu đi lại và giao thương ngày càng gia tăng, số lượng các cầu đường bộ hiện hữu vẫn còn hạn chế và chưa thể đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân, các cây cầu đều phải gồng mình vì quá tải. Đặc biệt, trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác, yêu cầu tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai và TP.HCM càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Cầu Cát lái sau hơn 30 năm chờ đợi

Cầu Cát Lái là một trong những dự án giao thông kết nối Đồng Nai với TP.HCM được người dân mong chờ suốt hơn ba thập kỷ qua. Sự chờ đợi ấy không chỉ đến từ nhu cầu đi lại, mà còn là mong mỏi về một trục kết nối xứng tầm cho sự phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngay từ năm 1994, tỉnh Đồng Nai đã ấp ủ mong muốn xây dựng cây cầu thay thế phà Cát Lái. Đến năm 2003, dự án cầu Cát Lái được đặt ra với chủ trương đầu tư xây dựng.

Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài sau đó do chưa đạt được sự thống nhất, dự án vẫn chưa thể triển khai, để lại những khoảng trống kết nối và nỗi trăn trở kéo dài.

Gần 14 năm sau, vào tháng 5-2017, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Đến tháng 8- 2019, Thủ tướng tiếp tục giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án cầu thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư. Từ đây, hành trình hiện thực hóa cây cầu chính thức bước sang giai đoạn mới.

Trong những năm qua, với mục tiêu tăng cường kết nối giao thông liên tỉnh, liên vùng, tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã liên tục có các cuộc làm việc, trao đổi, bàn thảo và từng bước tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.

Khu vực làm Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái. Ảnh: VH

Chiều ngày 21-10- 2025, tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã đồng chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhằm bàn thảo các giải pháp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.

Tại đây, hai địa phương cùng khẳng định mong muốn xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy làm nền tảng để tiến tới một mối quan hệ đối tác chiến lược, cùng chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, xác định lộ trình thực hiện các dự án kết nối giao thông giữa hai địa phương, trong đó có dự án cầu Cát Lái.

Ngày 13-11- 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị tại sân bay Long Thành. Tại buổi làm việc. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TP.HCM với Đồng Nai. Các dự án kết nối hạ tầng chiến lược phục vụ sân bay Long Thành và kết nối vùng giữa TP.HCM và Đồng Nai cần được triển khai đồng bộ.

Sáng ngày mai (15-1-2026) dự án đầu tư xây dựng Cầu Cát Lái sẽ chính thức được động thổ. Một thời khắc mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình giao thông trọng điểm, mà còn là kết quả của quá trình kiên trì, quyết tâm của chính quyền hai địa phương, là niềm vui mừng lớn của người dân.

Cầu Cát Lái sẽ trở thành biểu tượng của Đồng Nai

Để chuẩn bị cho ngày khởi công, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư.

UBND tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong trường hợp đặc biệt là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP – Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1 – Công ty Cổ phần Đầu tư CC1.

Khu vực xây dựng cầu Cát Lái. Ảnh: VH

Cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu chính là cầu dây văng hai mặt phẳng dây, khẩu độ nhịp chính dài 450 mét, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai, bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu thuyền ra vào các cảng, bến trong khu vực và khai thác ổn định, lâu dài.

Cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư khoảng 20.614 tỉ đồng, được triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Tỉnh Đồng Nai xác định công trình cầu Cát Lái không đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn mang dấu ấn kiến trúc đặc sắc, trở thành biểu tượng mới đầy tự hào của tỉnh Đồng Nai.

Sự kiện động thổ xây dựng cầu Cát Lái nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ mới.