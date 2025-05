Khởi tố 17 thanh niên mang hung khí đi xe máy rượt đuổi, hò hét, thị uy nhau 20/05/2025 17:48

Ngày 20-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 17 bị can trú huyện Yên Thành và huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai bị can.

Nhóm thanh niên cùng hung khí và xe máy.

Theo cơ quan điều tra, tối 29-4, Lưu Xuân Hiếu và Nguyễn Đức Anh Tuấn (cùng trú Nghệ An) cầm đầu hai nhóm nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu đi giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Sau nhiều lần khiêu khích và thách thức qua điện thoại, hai nhóm nêu trên hẹn gặp nhau nhau tại bãi xe thuộc xã Đô Thành (huyện Yên Thành). Tại đây, hai nhóm đã điều khiển xe máy rượt đuổi, hò hét và sử dụng các hung khí để thị uy với nhau.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã tổ chức truy xét, trích xuất hệ thống camera an ninh, rà soát, tìm ra 17 người thuộc hai nhóm nêu trên.