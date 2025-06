Khởi tố cựu phó chủ tịch huyện Krông Pắc do vi phạm về đất đai 06/06/2025 20:22

Ngày 6-6, VKSND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố các bị can: Đoàn Xuân Bình (69 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắc; Phan Xuân Lâm (46 tuổi, cựu Phó Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Pắc) để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công an công bố quyết định khởi tố ông Bình và ông Lâm. Ảnh: V.K

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp, khám xét tại nơi ở của bị can Đoàn Xuân Bình; khám xét phòng làm việc, nơi ở của bị can Phan Xuân Lâm.

Theo điều tra ban đầu, ngày tháng 6-2014, bà LTTK có đơn gửi UBND huyện Krông Pắc, xin thuê mặt bằng để xây dựng khu liên hợp nhà hàng tiệc cưới, cà phê, Karaoke tại khu vực hồ Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Đến ngày 4-12-2014, UBND huyện Krông Pắc ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, Công viên trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An.

Tiếp đó, ngày 31-12-2014, UBND huyện Krông Pắc thông báo kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm Công viên hồ Tân An.

Đến tháng 6-2015, ông Phan Xuân Lâm, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) đã thực hiện việc lập, thẩm định, tham mưu để ông Đoàn Xuân Bình ký cho bà K thuê diện tích 4.732 m2 đất tại khu vực hồ Tân An, thị trấn Phước An.

Việc ông Bình ký cho bà Kha thuê đất được xác định không thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của huyện Krông Pắc đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất cho thuê trái pháp luật tại thời điểm đó có tổng giá trị được định giá gần 8 tỉ đồng.