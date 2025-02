Khởi tố kẻ nhiều lần hành hung vợ, chém thượng úy công an 08/02/2025 15:35

(PLO)- Người chồng nhiều lần hành hung vợ, khi công an đến làm việc thì kẻ này dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 8-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Mang Ảnh (38 tuổi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Mang Ảnh, người chồng liên tục hành hung vợ và hung khí.

Mang Ảnh sống chung như vợ chồng với bà HTB tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Mang Ảnh liên tục hành hung vợ. Ngày 6-1-2025, Mang Ảnh tiếp tục hành hung vợ và gia đình đã gọi báo công an cầu cứu.

Khi 2 công an xã La Ngâu đến nhà làm việc, Mang Ảnh liên tục chửi bới, thách thức và dùng rựa tấn công khiến Thượng úy Công an xã La Ngâu bị thương nhẹ. Lực lượng Công an đã lao vào khống chế tước hung khí của người đàn ông manh động này.

Đáng chú ý là cách nay đúng 1 năm, Mang Ảnh đã dùng gạch tấn công gây thương tích cho người vợ hờ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Mang Ảnh về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên khi vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS truy tố thì bà HTB bất ngờ rút đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Mang Ảnh.