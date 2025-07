Khởi tố Trưởng Văn phòng đại diện của một Tạp chí với hai tội danh 03/07/2025 17:37

Ngày 3-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu (trú Nghệ An) và Đặng Thành Vinh (cùng 44 tuổi, trú Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định đối với Nguyễn Đình Hiếu.

Ngoài ra, Hiếu còn bị khởi tố về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Lúc thực hiện hành vi, Nguyễn Đình Hiếu đang làm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, lấy danh nghĩa là Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ của Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, Hiếu đánh bóng tên tuổi, đưa ra thông tin cho người dân và doanh nghiệp rằng bản thân có mối quan hệ rộng, có thể chạy dự án, chạy việc...

Bị can Đặng Thành Vinh (đứng giữa).

Hiếu đã sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để lừa chạy dự án, chạy việc cho một số cá nhân, tổ chức. Giúp sức cho Hiếu thực hiện hành vi có Vinh.

Các bị hại của Hiếu và Vinh chủ yếu trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó có người dân bị lừa "chạy giấy tờ" hồ sơ pháp lý khai thác mỏ đất với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời thông báo ai là bị hại của Hiếu và Vinh thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết (hoặc gọi điện cho điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Mai, số điện thoại 0983.815.687).