Kiến nghị làm rõ việc phát tán thông tin sai sự thật về 1 phiên đấu giá ở TP.HCM 28/10/2025 18:20

(PLO)- Ông Ngụy Cao Thắng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM - cho biết có người đã phát tán thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về một phiên đấu giá tại Trung tâm nên ông kiến nghị làm rõ.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Sở Tư pháp TP.HCM) vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng kiến nghị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm người quay clip, phát tán thông tin sai sự thật nội dung một phiên đấu giá tài sản diễn ra vào ngày 24-10.

Gây mất trật tự tại phiên đấu giá

Theo đó, đầu tháng 10-2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Trung tâm) ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đấu giá một lô tài sản với giá khởi điểm là 46,1 tỉ đồng bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 9,2 tỉ đồng (tương đương 20% giá khởi điểm) để tham gia cuộc đấu giá.

Trong thời hạn nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá từ 07 giờ 30 phút ngày 13-10 đến 17 giờ 00 phút ngày 21-10 có tổng cộng 5 khách hàng nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá.

Cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin sai sự thật về phiên đấu giá. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đến 15 giờ 30 ngày 24-10, Trung tâm tổ chức buổi công bố giá tại trụ sở chính với sự tham dự đầy đủ các thành viên, gồm: Ông Ngụy Cao Thắng (Giám đốc Trung tâm, Đấu giá viên được phân công điều hành phiên đấu giá), đại diện người có tài sản và đại diện của 5 khách hàng tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, tại buổi công bố giá này, ông NVT (giám đốc một công ty, là 1 trong 5 khách hàng tham gia đấu giá) phản ánh cho rằng Trung tâm vẫn nhận phiếu trả giá của khách hàng khác khi đã hết thời gian nộp phiếu là vi phạm quy định và dấu niêm phong thùng phiếu tại thời điểm công bố giá khác với thời điểm nộp phiếu trả giá, nên đề nghị hủy cuộc đấu giá.

Dù đã được giải thích trực tiếp, công khai tại buổi đấu giá nhưng ông T không đồng ý. Đồng thời ông này đã tự ý lấy thùng phiếu trên bàn điều hành, to tiếng, đe dọa Đấu giá viên và dùng điện thoại quay clip.

Sau một thời gian ổn định lại tình hình, Đấu giá viên Ngụy Cao Thắng đã mở thùng phiếu, kiểm tra tính nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt tại buổi đấu giá.

Sau khi người có tài sản, các khách hàng trả giá kiểm tra và không có ý kiến gì về các phong bì đựng phiếu trả giá, Đấu giá viên Thắng cắt từng phong bì và công bố kết quả trả giá.

Kết quả, một công ty trả cao hơn giá khởi điểm gần 1,9 tỉ đồng đã là người trúng đấu giá. Trong khi công ty của ông T và hai khách hàng khác trả bằng giá khởi điểm, một công ty trả cao hơn giá khởi điểm 10 triệu đồng.

Trung tâm đấu giá: Phiên đấu giá đúng quy định

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm, người ký niêm phong thùng phiếu) đã giải thích về việc niêm phong thùng phiếu.

Theo đó, căn cứ vào các quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Đấu giá tài sản thì khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu.

Đồng thời, tại khoản 3, khoản 4 Điều 13 Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành cũng đã quy định người tham gia đấu giá nộp qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp cho Trung tâm trong thời hạn nộp phiếu để bỏ vào thùng phiếu.

Như vậy, việc niêm phong thùng phiếu là nhiệm vụ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, khi tiến hành niêm phong không cần có sự chứng kiến của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người có tài sản đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải cho Phiếu trả giá của mình vào phong bì dán kín, có chữ ký tại các mép của phong bì đựng phiếu và nộp cho Trung tâm.

Ông Hùng nói: “Sau khi hết thời hạn nộp phiếu, bộ phận tiếp nhận hồ sơ tự ý niêm phong theo yêu cầu của ông T khi chưa rà soát các phiếu đã nộp của những ngày trước đó, chưa đối chiếu danh sách nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại hai địa điểm bỏ phiếu (tại 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất và 83 (tầng 2) Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP.HCM), phiếu bỏ qua bưu chính, chưa đối chiếu số lượng hồ sơ với phiếu trả giá và chưa lập biên bản niêm phong thùng phiếu và chưa có sự chứng kiến của lãnh đạo Trung tâm được phân công, là sai về quy trình và thủ tục được Trung tâm ban hành, đơn vị sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc này.

Tuy nhiên, việc thay đổi niêm phong thùng phiếu không làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, không làm ảnh hưởng đến sự nguyên vẹn của từng phong bì trả giá của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, không sai lệch về hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản. Do đó, việc khách hàng yêu cầu hủy phiên đấu giá là không có cơ sở".

Về quy định pháp luật liên quan, bà Mai Thị Tuyết Hạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM) cho biết Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật liên quan không cấm tổ chức hành nghề đấu giá được thực hiện việc niêm phong lại thùng phiếu nên trong trường hợp này Trung tâm thực hiện niêm phong lại theo đúng quy trình và quy chế cuộc đấu giá đã ban hành là phù hợp, không vi phạm quy định.

Đối với phản ánh về việc công ty đã trúng đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trễ hạn, bà Hạnh cũng cho biết Trung tâm đã tiến hành trích xuất dữ liệu camera thể hiện công ty đã trúng đấu giá là khách hàng nộp hồ sơ và phiếu trả giá sớm nhất trong số 5 khách hàng tham gia đấu giá. Cụ thể, người trúng đấu giá là người đã nộp hồ sơ và phiếu trả giá vào lúc 15 giờ 24 phút ngày 21-10-2025; 4 người còn lại lần lượt nộp hồ sơ và phiếu trả giá vào lúc 16 giờ 58 phút, 16 giờ 59 phút, 17 giờ 01 phút và 17 giờ 01 phút cùng ngày 21-10-2025.

"Vì vậy, đối với hành vi quay clip, phát tán clip có nội dung sai sự thật của ông NVT, Trung tâm đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng để kiến nghị xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Việc phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật về diễn biến phiên đấu giá không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của Đấu giá viên Ngụy Cao Thắng, mà còn gây ảnh hưởng đến hoạt động đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM và hoạt động đấu giá trên toàn quốc”- bà Hạnh nói.