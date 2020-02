Cửa khẩu Tân Thanh dự kiến thông quan ngày 10-2

Sau cửa khẩu Hữu Nghị, dự kiến ngày 10-2 sẽ tiến hành thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh khi Trung Quốc cho mở các chợ nông sản. Chiều ngày 6-2, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết thông tin trên.



Trước đó, từ 14 giờ ngày 5-2, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính thức thông quan các xe hàng nông sản ùn tắc sang Trung Quốc. Tính riêng trong chiều ngày 5-2, đã có 61 xe xuất nhập qua cửa khẩu.



Từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 6-2, xuất nhập thêm 35 xe qua cửa khẩu (xuất 35 xe, nhập 10 xe). Việc xuất chậm là do thiếu công nhân bốc xếp bên Trung Quốc.



Các xe nông sản thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị chiều 5-2. Ảnh: CỔNG TTĐT LẠNG SƠN



Ông Trưởng cho biết: "Hiện nay đang còn khoảng 100 xe vừa cũ, vừa mới lên đang chờ xuất khẩu. Chúng tôi đang họp xử lý về việc cho hàng đi qua cửa khẩu Tân Thanh vào ngày 10-2 nữa khi bên Trung Quốc cho mở các chợ nông sản".



Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác kiểm soát dịch giữa hai bên vẫn diễn ra cẩn trọng, sát sao. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các tài xế, chủ hàng phải cách ly khi trở về từ Trung Quốc.



Tương tự, tài xế và chủ hàng Trung Quốc sang Việt Nam cũng được bố trí cách ly riêng ở ngay mốc biên giới, cho phép bốc dỡ hàng hóa ngay tại mốc đó, khi chuyển hàng xong thì quay trở về Trung Quốc.



Với nhân viên bốc xếp, khi sắp xếp hàng hóa xong cũng được bố trí cách ly ở ngay biên giới.

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang xảy ra ở Trung Quốc diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến việc thu mua thanh long, dưa hấu tại Long An, Tiền Giang, Gia Lai, Bình Định... Giá thanh long, dưa hấu... vì thế mà rớt thảm hại, từ 40.000 đồng/kg xuống còn 5.000 đồng/kg thanh long ruột đỏ; mít trước tết giá 38.000 đồng/kg thì nay giảm còn 10.000 đồng/kg...



Trong khi chờ cửa khẩu thông quan trở lại, nhiều doanh nghiệp trong nước như BigC đã chung tay giúp bà con tiêu thụ nông sản nhằm giảm bớt phần nào thiệt hại. Một số nhà máy chế biến cũng đang thu mua thanh long với giá phù hợp. Cụ thể, Công ty LaviFood đang tiến hành thu mua thanh long với giá 12.000 đồng/kg để cắt nhỏ, đóng gói vận chuyển qua đường biển...