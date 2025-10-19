Lâm Đồng: Giảm 30% tội phạm, an ninh ổn định 19/10/2025 15:15

(PLO)- Báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng cho thấy tội phạm ma túy giảm mạnh; số người chết, bị thương trong các vụ tai nạn giao thông giảm sâu.

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa công bố báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh chín tháng năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định chỉ định Công an tỉnh là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của UBND tỉnh.

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tổ chức lễ ra quân huấn luyện; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, bảo đảm chỉ tiêu, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương; kiện toàn cán bộ Ban chỉ huy quân sự các xã, phường, đơn vị tự vệ, các cơ quan, tổ chức còn thiếu.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng triển khai đợt cao điểm chống vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Triển khai thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động vi phạm trên các lĩnh vực.

Hội Phụ nữ phòng PC06 Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng “Nhà nhân ái” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Lâm Đồng và nỗ lực của Công an tỉnh, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đã đạt được kết quả đáng ghi nhận:

Tính đến đầu tháng 10-2025, phát hiện 1.433 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 30% so cùng kỳ.

Phát hiện, bắt giữ 553 vụ với hơn 1.000 đối tượng về ma túy, ít hơn 274 vụ so cùng kỳ. Toàn tỉnh đã xảy ra 571 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 284 người.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao quyết định đơn vị chuyên trách an ninh mạng cho Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh và tặng hoa Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong chín tháng năm 2025 đã xảy ra 34 vụ cháy, 1 vụ nổ làm chết 1 người, giảm 45,1% (giảm 28 vụ), giảm 75% người chết. Cùng với đó, Công an tỉnh đã khởi tố 18 vụ với 20 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, xử phạt hành chính 389 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy và bảo vệ môi trường kinh doanh.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Đặc biệt, tỉnh đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ cư trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia ký kết Biên bản ghi nhớ.

Việc triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư tiếp tục được thực hiện tốt, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững sự bình yên cho người dân Lâm Đồng.

Ngoài ra, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương, các vùng kinh tế và các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia…