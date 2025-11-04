Lâm Đồng: Làm rõ vụ phá hơn 1,4 ha rừng phòng hộ ở xã Quảng Lập 04/11/2025 15:43

(PLO)- Chính quyền xã Quảng Lập (Lâm Đồng) đang phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 1,41 ha, xảy ra cuối tháng 10-2025.

Ngày 4-11, UBND xã Quảng Lập (Lâm Đồng) cho biết đang đề nghị Công an xã làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng thực hiện hành vi phá 1,41 ha rừng trái pháp luật xảy ra cuối tháng 10-2025.

Hiện trường vụ phá hơn 1,4 ha rừng tại xã Quảng Lập, Lâm Đồng.

Trước đó, UBND xã đã mời người bị nghi vấn đến làm việc, nhưng người này không có mặt theo giấy mời.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, trong lúc tuần tra tại khoảnh 7, tiểu khu 333A (địa giới hành chính xã Quảng Lập), lực lượng bảo vệ rừng phát hiện bốn người đang chặt phá rừng trái phép.

Khi bị ghi hình, nhóm này bỏ chạy, để lại hiện trường một gùi đồ cá nhân, trong đó có ba vỏ cưa cầm tay, điện thoại di động, giấy tờ, nhẫn đeo tay...

Cơ quan chuyên môn xác định diện tích thiệt hại 14.100 m2, trong đó có 1.300 m2 rừng bị phá trái pháp luật và 12.800 m2 bị chặt phá cây rừng tầng thấp, phát cây bụi dưới tán cây rừng lớn.

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa đổ ngổn ngang.

Khối lượng lâm sản bị thiệt hại qua đo đếm sơ bộ trên toàn bộ diện tích vi phạm là 76,2 m3 với 382 cây rừng lớn bị chặt hạ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết trong tháng 10, hai địa phương Quảng Lập và Tà Năng là điểm nóng về phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép.

Sở đã yêu cầu công an, kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường giám sát, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, không để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tái diễn.