Lâm Đồng lập 'lá chắn số' bảo vệ hệ thống thông tin và chuyển đổi số 26/09/2025 16:52

(PLO)- Lâm Đồng kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với 174 thành viên, tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin và chuyển đổi số.

Ngày 24-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, nhằm nâng cao năng lực phòng, chống và xử lý sự cố trên không gian mạng.

Lâm Đồng kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Ảnh: VT

Theo quyết định, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có 174 thành viên do Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Đội trưởng; Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) và Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng và Công nghệ số (Sở KH&CN) làm Phó đội trưởng; thành viên còn lại đến từ các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp viễn thông – internet, trường đại học và cán bộ CNTT cấp xã, phường.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng có chức năng đầu mối trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh, với nhiệm vụ phối hợp cùng Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và các địa phương trong việc chia sẻ cảnh báo, xử lý sự cố.

Song song đó, tổ chức ngăn chặn, khắc phục tấn công mạng, quét lỗ hổng bảo mật, phân tích dữ liệu, đề xuất biện pháp khắc phục; huấn luyện, diễn tập định kỳ hằng năm để nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng cứu.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng có 174 thành viên. Ảnh: PN

Trước đó, ngày 4-4-2024, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính với 52 thành viên do Sở TT&TT quản lý.

Tuy nhiên, từ 1-3-2025, nhiệm vụ quản lý an toàn thông tin mạng được chuyển giao cho Công an tỉnh. Cùng với đó, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ 1-7-2025 cũng khiến bộ máy tổ chức thay đổi.