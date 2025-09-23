Tìm thấy cụ ông lạc 6 ngày trong rừng sâu 23/09/2025 14:01

(PLO)- Cụ ông 78 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy an toàn, sức khỏe hồi phục sau sáu ngày lạc trong rừng sâu ở tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 23-9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, tổ Đạ Nghịt 1, phường Langbiang - Đà Lạt) sau sáu ngày lạc trong rừng sâu giữa thời tiết mưa lạnh liên tục.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm được cụ ông 78 tuổi bị lạc trong rừng suốt sáu ngày. Ảnh: CP

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, gần 12 giờ trưa cùng ngày, cán bộ địa bàn, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng phối hợp Công an và dân quân xã Nam Hà phát hiện cụ Hoanh ở tiểu khu 241B, thuộc lâm phần do đơn vị quản lý. Vị trí này cách chiếc xe máy cụ gửi ở bìa rừng (khu vực giáp thôn Păng Tiêng, phường Langbiang và xã Nam Hà) khoảng 8 km đường rừng.

Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà chia sẻ: “Anh em đã vỡ oà khi tìm được cụ ở khu vực bìa rừng xa. Phải khẳng định khả năng sinh tồn của cụ rất tốt. Thời điểm phát hiện, sức khoẻ cụ suy giảm, tay chân nhợt vì nhiều ngày mưa lạnh nhưng cụ vẫn ăn được một ít ngô luộc và đang hồi phục”.

Ngay sau khi tiếp cận, tổ công tác dẫn cụ đi theo đường mòn ra khỏi rừng. Dự kiến trong ít giờ sẽ đưa về Trạm y tế xã Phi Tô để khám, kiểm tra y tế trước khi bàn giao cho gia đình tại Đạ Nghịt 1, phường Langbiang.

Trước đó, như PLO đã thông tin, gia đình trình báo cụ Hoanh vào rừng từ ngày 18-9 để hái nấm và không trở về.

Sáng 22-9, gần 100 người gồm lực lượng phường Langbiang, Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, xã Nam Hà và người dân đã chia sáu mũi tìm kiếm theo nhiều hướng. Mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng từng tiên lượng tình huống xấu do tuổi cụ đã cao.

Việc tìm thấy cụ an toàn không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là động lực lớn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện rừng núi và thời tiết khắc nghiệt.