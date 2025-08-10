Lâm Đồng sẽ kiến nghị bố trí lại vốn cho dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê 10/08/2025 17:45

(PLO)-Nếu không được Chính phủ bố trí lại 83 tỉ đồng, Lâm Đồng chi ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê.

Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý dự án số 3 cho biết ban sẽ đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Trung ương bố trí lại hơn 83 tỉ đồng của dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê giai đoạn 2.

Hồi tháng 2-2025, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũ, ký công văn đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) kéo dài thời gian thực hiện vốn ngân sách Trung ương của năm 2024 sang năm 2025; trong đó có dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê giai đoạn 2.

Thi công dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 1. Ảnh: PH

Theo đó, năm 2024, dự án trên được Trung ương bố trí hơn 241 tỉ đồng (bao gồm hơn 91 tỉ đồng được chuyển tiếp của năm 2023) và đã giải ngân được gần 11 tỉ đồng, tương đương 4,5% kế hoạch.

Tuy nhiên, hơn 91 tỉ đồng này chỉ giải ngân được 8,5 tỉ đồng, tương đương 9% kế hoạch, còn lại hơn 83 tỉ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng do vướng mắc liên quan đến quy hoạch thăm dò, khai thác quy hoạch bô xít, thiếu đất đắp… nên không giải ngân hết theo quy định. Do đó, tỉnh kiến nghị Trung ương bố trí lại hơn 83 tỉ đồng nêu trên cho dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê giai đoạn 2.

Đến tháng 5-2025, Bộ Tài chính có thông báo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024 kéo sang năm 2025, nhưng không có số tiền hơn 83 tỉ đồng nêu trên.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng, nguồn vốn được bố trí từng năm của dự án chỉ được gia hạn kéo dài một lần. Nguồn vốn 83 tỉ đồng trên được bố trí năm 2023 đã được bố trí kéo dài sang năm 2024. Nếu không được Chính phủ đồng ý bố trí lại, tỉnh phải chi ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện dự án. Số tiền 83 tỉ đồng này Trung ương thu hồi để bố trí vốn cho các dự án ở các tỉnh, thành phố khác.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh liên quan đến dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê, trong đó có đề cập nguy cơ mất nguồn vốn nêu trên.

Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng; trong đó vốn Trung ương 750 tỉ đồng, còn lại của địa phương; thời gian thực từ quý 2-2022, theo kế hoạch phải hoàn thành vào năm 2025. Dự án do Ban Quản lý dự án 3 làm chủ đầu tư.