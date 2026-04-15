Lật tàu từ Bangladesh đi Malaysia, hơn 250 người mất tích 15/04/2026 09:53

(PLO)- Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 250 người tị nạn Rohingya và công dân Bangladesh đã mất tích sau một vụ lật tàu trên biển Andaman.

Ngày 14-4, Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 250 người tị nạn Rohingya và công dân Bangladesh đã mất tích sau một vụ lật tàu trên biển Andaman, kênh Al Jazeera đưa tin.

Con tàu được cho là đã chìm do “gió lớn, biển động và quá tải”, theo thông báo của UNHCR.

Diễn biến chính xác của vụ việc vẫn chưa được làm rõ, nhưng thông tin ban đầu cho thấy con tàu chở khoảng 280 người và rời Bangladesh vào ngày 4-4.

UNHCR cho rằng vụ việc phản ánh “những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di dời kéo dài và việc thiếu các giải pháp bền vững cho người Rohingya”.

Lật tàu từ Bangladesh đi Malaysia, hơn 250 người mất tích. Ảnh minh hoạ: AFP

Mỗi năm, hàng nghìn người Rohingya, cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở Myanmar, mạo hiểm chạy trốn khỏi xung đột trong nước. Họ di chuyển bằng đường biển, thường trên những con tàu tạm bợ.

Lực lượng Tuần duyên Bangladesh (BCG) cho biết một tàu của lực lượng này, đang trên đường tới Indonesia, đã cứu được 9 người đang trôi dạt trên biển hôm 9-4.

Người phát ngôn của BCG - Trung tá Sabbir Alam Sujan cho biết tàu “phát hiện nhiều người đang trôi nổi trên biển, bám vào thùng phuy và khúc gỗ, và đã cứu họ khỏi vùng nước sâu”.

Theo hãng thông tấn Andalou Agency, trong số 9 người được cứu, có 6 người bị nghi là kẻ buôn người. Cảnh sát cho biết những người này đã bị tạm giữ.

Một người sống sót tên Rafiqul Islam cho biết anh bị những kẻ buôn người dụ lên tàu với lời hứa sẽ có việc làm tại Malaysia.

“Một số người trong chúng tôi bị giữ trong khoang chứa của tàu cá, có người đã chết tại đó. Tôi bị bỏng do dầu tràn ra từ tàu” - anh nói, đồng thời cho biết con tàu đã di chuyển 4 ngày trước khi bị lật.

“Chúng tôi trôi dạt gần 36 giờ trước khi được một con tàu cứu khỏi vùng nước sâu” - anh nói thêm, cho biết từ 25 đến 30 người đã chết do ngạt thở và quá tải.

Biển Andaman trải dài dọc theo bờ biển phía tây của Myanmar, Thái Lan và bán đảo Mã Lai.