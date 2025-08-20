Lịch tựu trường của học sinh tỉnh Tây Ninh 20/08/2025 14:47

(PLO)- UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, áp dụng cho toàn bộ các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20-8, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 21-8; các cấp mầm non, tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5), THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đồng loạt tựu trường ngày 28-8.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức thống nhất vào ngày 5-9.

Khung kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Tây Ninh.

Ngày 8-9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ triển khai tuần học đầu tiên.

Học kỳ I diễn ra trong 18 tuần, kết thúc ngày 9 đến ngày 10-1-2026; học kỳ II kéo dài 17 tuần, kết thúc vào ngày 22 đến 23-5-2026. Tuần dự phòng bố trí từ 25 đến 29-5-2026, bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 trong 12 ngày, từ 11-2-2026 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Ngoài ra, trong năm học còn có 6 ngày nghỉ lễ gồm: Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch 1-1, Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch, tức 26-4-2026), Lễ 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Học sinh tỉnh Tây Ninh sẽ khai giảng năm học vào ngày 5-9. Ảnh: HUỲNH DU

UBND tỉnh yêu cầu việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS phải hoàn tất trước ngày 30-6-2026; tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Quyết định giao Sở GD&ĐT Tây Ninh chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, bảo đảm tổ chức năm học 2025-2026 đúng tiến độ, thống nhất và hiệu quả.