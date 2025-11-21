Liên tiếp phát hiện túi nghi chứa ma tuý ở bờ biển Quảng Trị 21/11/2025 16:23

(PLO)- Chỉ trong vòng bốn ngày, người dân xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã hai lần phát hiện nhiều túi ni lon nghi chứa ma tuý.

Ngày 21-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, phong tỏa hiện trường và thực hiện các thủ tục niêm phong vật chứng nghi là ma tuý trên bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Vật chứng nghi là ma túy trên bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 21-11, ông Trần Văn Tý (xã Nam Cửa Việt) đến Đồn Biên phòng Triệu Vân trình báo về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, ông phát hiện một túi ni lon có chứa các túi nhỏ bên trong nghi là ma tuý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng có mặt bảo vệ hiện trường.

Đồn Biên phòng Triệu Vân tiếp nhận và phong tỏa hiện trường khu vực người dân phát hiện có ma túy tổng hợp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại bờ biển thuộc địa phận thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt một túi ni lông chứa 30 gói nhỏ, bên trong có nhiều viên nén đã bị ướt; không kiếm đếm được số lượng nghi là ma túy tổng hợp. Tổng trọng lượng khoảng 600g.

Hiện đơn vị đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 18-11, cũng tại khu vực này, người dân đã phát hiện và một túi ni lông chứa khoảng 300g ma túy tổng hợp (như trên) và trình báo đơn vị tiếp nhận, xử lý.