Liverpool cung cấp cho Slot hợp đồng mới rất lớn 24/05/2025 15:59

Chủ sở hữu của Liverpool là Fenway Sports Group (FSG) dự kiến ​​sẽ cung cấp cho HLV Arne Slot một hợp đồng mới hấp dẫn, chỉ sau một năm trong hợp đồng ba năm hiện tại của ông thầy người Hà Lan này. Ngay mùa đầu tiên ở Anfield, Slot đã dẫn dắt Liverpool vô địch Premier League. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Liverpool cung cấp cho Slot hợp đồng mới rất lớn.

Liverpool dự kiến ​​sẽ cung cấp cho Arne Slot một hợp đồng mới hậu hĩnh và vị HLV vừa giành chức vô địch Premier League đã thừa nhận rằng ông có thể thấy mình sánh ngang với HLV Jurgen Klopp trong chín năm tại Anfield.

Jurgen Klopp gia nhập Liverpool vào tháng 10 năm 2015, ký hợp đồng ba năm nhưng, vào cuối mùa giải đầu tiên nắm quyền, Klopp đã đồng ý ký hợp đồng mới với Liverpool có thời hạn sáu năm. Và FSG gần như chắc chắn sẽ cố gắng thuyết phục HLV Arne Slot - người cũng đã ký hợp đồng ba năm khi ông đến Liverpool vào mùa hè năm ngoái - làm điều tương tự, sau khi chiến lược gia người Hà Lan này giành chức vô địch Premier League ngay trong lần thử sức đầu tiên.

Liverpool cung cấp cho Slot hợp đồng mới rất lớn lên đến 6 năm. ẢNH: GETTY

Vào đêm trước trận đấu cuối cùng của Liverpool mùa này ở vòng 38 Premier League - khi họ sẽ được trao cúp sau trận đấu với Crystal Palace - HLV Arne Slot đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có được lãnh đạo CLB tiếp cận để thảo luận về một hợp đồng mới hay không.

Nhưng khi truyền thông được hỏi liệu ông có thể hình dung ra một thời gian trị vì theo phong cách Jurgen Klopp tại Liverpool không, HLV Arne Slot của Liverpool trả lời: “Tôi có thể thấy điều đó, vâng. CLB này có lịch sử lâu dài với các HLV và chúng tôi cũng thấy điều đó với Arsene Wenger (tại Arsenal) và Sir Alex Ferguson (tại Manchester United).

Tôi nghĩ, nói chung, trong bóng đá và trong cuộc sống, không có nhiều sự kiên nhẫn. Có lẽ Anh là một ngoại lệ. Vì vậy, tôi có thể thấy mình làm việc ở đây trong một thời gian dài vì Liverpool là một CLB tuyệt vời để làm việc và tôi thực sự hạnh phúc ở đây.”

Arne Slot đã xem một bộ phim tài liệu về đội bóng chày của Major League Baseball là Boston Red Sox cũng thuộc sở hữu của FSG. Và ông rõ ràng tin rằng các chủ sở hữu thích sự liên tục. Slot lấy HLV của CLB Boston Red Sox là Alex Cora làm ví dụ. "Alex Cora là cái tên", HLV Slot nói, "Tôi nghĩ anh ấy đã về đích cuối cùng trong hai mùa giải đầu tiên và anh ấy vẫn ở đó. Đó là sự kết hợp giữa lịch sử của CLB và cách thức hoạt động của chủ sở hữu. Nếu có một CLB nào đó mà bạn có thể làm việc trong nhiều năm, thì đó có lẽ sẽ là Liverpool”.

Cora thực sự đã giành được World Series trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Red Sox (năm 2018), nhưng trong năm năm kể từ đó (ông không phụ trách mùa giải 2020), đội của ông chỉ lọt vào vòng play-off sau mùa giải một lần. Tuy nhiên, Cora vẫn còn hợp đồng đến năm 2027.

Nhưng Arne Slot biết rằng yếu tố chính giúp ông thiết lập nên triều đại tại Anfield chính là thành công liên tục, ông thầy người Hà Lan so sánh triều đại của mình với 9 năm của Klopp tại Liverpool khi nói: “Thật kiêu ngạo khi nói rằng nếu bạn chỉ ở đây một năm thì bạn sẽ ở đây chín năm.

Tôi không nghĩ là đủ nếu sau năm năm tôi nói: “Hãy nhớ rằng trong năm đầu tiên của tôi, tôi đã giành chức vô địch Premier League”. Có thể nó khác trong thời đại hiện đại và so với các CLB khác, nhưng lý do Pep Guardiola ở đó (tại Manchester City) trong chín năm và Jurgen Klopp ở đây trong chín năm là vì cả hai đều đã giành được rất nhiều chiến thắng. Có thể đó không phải là lý do chính, nhưng đó là một lý do".

HLV Jurgen Klopp đã ở Liverpool trong 9 năm. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, HLV Arne Slot cho rằng ông có thể sẽ phải lập kế hoạch dài hạn ở Liverpool mà không có trợ lý HLV chủ chốt Johnny Heitinga, người được cho là sẽ trở lại Ajax, nơi đã sa thải Francesco Farioli sau sự sụp đổ vào cuối mùa giải khiến gã khổng lồ bóng đá Hà Lan bỏ lỡ chức vô địch Eredivisie.

HLV Arne Slot của Liverpool mỉm cười: “Nếu Ajax thông minh, họ sẽ cân nhắc Johnny Heitinga. Anh ấy sẵn sàng đảm nhận công việc như vậy. Nếu Johnny Heitinga thông minh, anh ấy sẽ ở lại Liverpool thêm một mùa giải nữa”.