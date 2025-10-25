Liverpool đối diện nguy cơ thua 4 trận liên tiếp ở Premier League 25/10/2025 14:07

(PLO)- Nhà đương kim vô địch Liverpool đứng trước nguy cơ trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp tại Premier League, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 2021, khi hành quân đến sân Brentford vào rạng sáng 26-10 theo giờ Việt Nam.

Dưới triều đại của HLV Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside đang tìm cách chặn đứng đà sa sút tại đấu trường quốc nội Premier League, dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở mọi trận đấu gần đây và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước Brentford trong quá khứ.

Chiến thắng đậm 5-1 trước chủ nhà Eintracht Frankfurt ở vòng bảng Champions League giữa tuần qua phần nào giúp Liverpool giải tỏa áp lực, nhưng tại Premier League, phong độ của họ vẫn đáng lo ngại. “Lữ đoàn đỏ” đã thua ba trận liên tiếp và nếu tiếp tục trắng tay ở vòng này, họ tái lập chuỗi bốn thất bại từng khiến người hâm mộ đau lòng vào tháng 2-2021.

Khi đó, đoàn quân của tiền nhiệm Jurgen Klopp phải nhận bốn trận thua liên tiếp tại giải, bao gồm thất bại 0-1 trước Brighton ngay trên sân Anfield, thua Manchester City 1-4, tiếp đó là 1-3 trước Leicester City và khép lại bằng trận thua Everton 0-2 trước, cũng tại “thánh địa” của mình.

Salah và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn ở đấu trường quốc nội. Ảnh: EPA.

Trận gặp Brentford vào rạng sáng 26-10 là trận đấu thứ 9 của Liverpool tại Premier League mùa này. Nếu để thua, họ sẽ tái hiện một khởi đầu tệ hại tương tự mùa giải 1993-1094, mùa giải mà “Quỷ đỏ vùng Merseyside” từng thua ít nhất bốn trận chỉ trong 9 vòng đầu tiên.

Dù vậy, thầy trò HLV Arne Slot vẫn có lý do để lạc quan khi đội bóng của ông chưa từng tịt ngòi trước Brentford tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Trong tám lần chạm trán tại Premier League, Liverpool đều ghi bàn, qua đó biến Brentford trở thành một trong hai đội bóng mà họ luôn chọc thủng lưới trong mọi lần đối đầu ở sân chơi này. Đội còn lại là Queens Park Rangers, trước đây Liverpool từng ghi bàn trong cả 14 lần gặp mặt tại giải.

Tuy nhiên, thống kê sân khách lại đang chống lại đội bóng áo đỏ. Trong bốn lần gần nhất hành quân đến London ở sân chơi Premier League, Liverpool đều ra về tay trắng. Thành tích này khiến họ đối mặt với nguy cơ để thua năm trận sân khách liên tiếp tại thủ đô, điều từng xảy ra lần cuối cùng cách đây hơn nửa thế kỷ, từ tháng 3 đến tháng 11-1970. Đó là chuỗi kết quả khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh Liverpool luôn được kỳ vọng là một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

HLV Arne Slot quyết giành điểm ở sân Brentford để duy trì thế tranh chấp ngôi vua cho Liverpool. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, Brentford vẫn bị xem là “con mồi quen thuộc” của đội bóng vùng Merseyside. Theo đó, Liverpool đã toàn thắng trong năm lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Premier League. Trước đó, trong ba lần gặp nhau đầu tiên kể từ khi Brentford trở lại hạng đấu cao nhất, kết quả giữa đôi bên cân bằng hơn khi Liverpool chỉ thắng một trận, hòa một và thua một. Kể từ đó, sự áp đảo của “Lữ đoàn đỏ” ngày càng rõ rệt nhờ phong độ chói sáng của các ngôi sao tấn công và khả năng pressing hiệu quả.

Với HLV Arne Slot, trận đấu sắp tới là bài kiểm tra bản lĩnh của ông trong vai trò người kế nhiệm Jurgen Klopp. Sau khởi đầu khá suôn sẻ, nhà cầm quân người Hà Lan đang chịu áp lực khi phải nhanh chóng ổn định đội hình và khôi phục tinh thần chiến đấu của các học trò. Sự trở lại của những trụ cột như Salah, Virgil van Dijk hay Dominik Szoboszlai có thể giúp Liverpool lấy lại thế chủ động, nhưng đội bóng này vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự, vấn đề khiến họ đánh rơi nhiều điểm số thời gian qua.

Với chuỗi trận đầy biến động, Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Brentford với hai thái cực: lo ngại về phong độ thất thường, nhưng đồng thời cũng tràn đầy quyết tâm để khép lại chuỗi thất bại đáng quên. Họ cần tiếp tục duy trì bản lĩnh và sức tấn công bùng nổ như thường lệ mới có thể tin vào một kết quả tích cực, qua đó khởi đầu cho hành trình trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua Premier League mùa giải 2025-2026.