Lộ diện các trường dùng chung suất ăn của công ty liên quan vụ nghi ngộ độc ở Trường Đặng Thùy Trâm 29/04/2026 15:06

(PLO)- Liên quan đến vụ nghi ngộ độc ở Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, công ty hiện đang cung cấp suất ăn công nghiệp cho nhiều trường học khác trên địa bàn.

Liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm vào ngày 24-4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã lập đoàn điều tra, xử lý nghi ngộ độc tại trường và kiểm tra đột xuất việc chấp hành theo quy định về an toàn thực phẩm đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm.

Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm nơi xảy ra sự việc 46 trường hợp phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: NM

Cũng theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện công ty này cũng đang cung cấp suất ăn cho nhiều trường học khác trên địa bàn. Cụ thể, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm: Cả cơ sở 1 (Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận) và cơ sở 2 (Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận).

Trường Tiểu học Tân Hưng (Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ) và Trường THCS Trần Quốc Tuấn (Bế Văn Cấm, phường Tân Hưng; đáng chú ý trường này đã chủ động tạm ngưng nhận suất ăn từ ngày 17-4).

Trong quá trình chờ cơ quan chuyên môn điều tra và xác định nguyên nhân chính thức của sự cố, Sở An toàn thực phẩm đề nghị các trường học có sử dụng dịch vụ của Công ty trên phải khẩn trương siết chặt quy trình giám sát thực phẩm.

Đặc biệt, Sở nhấn mạnh việc các nhà trường cần tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng tham gia vào hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp các bữa ăn của con em mình cũng như nguồn thực phẩm do phía công ty cung cấp.

UBND các phường Tân Thuận, Tân Hưng và Tân Mỹ được giao nhiệm vụ chỉ đạo Trạm Y tế trực thuộc chủ động phối hợp với nhà trường kiểm tra chặt chẽ các công ty cung cấp suất ăn và bếp ăn tập thể trên địa bàn. Các đơn vị đồng thời phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc học đường để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra.