Xe đầu kéo làm rơi hàng chục tấn thép đè nát xe máy chạy cùng chiều 29/04/2026 04:20

(PLO)- Hàng chục tấn thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường đè bẹp xe máy đang lưu thông cùng chiều, nam thanh niên điều khiển may mắn thoát nạn.

Tối 28-4, lực lượng Công an xã Mỹ Yên (Tây Ninh) điều tiết giao thông và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến hàng chục tấn thép trên xe đầu kéo rơi trúng xe máy trên Quốc lộ 1A.

Video: Hàng chục tấn thép rơi trúng xe máy trên quốc lộ 1A

Khoảng 21 giờ cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến xe máy bị đè bẹp dưới thùng xe đầu kéo chở thép.

Hàng chục tấn thép bất ngờ rơi xuống trúng vào xe máy đang lưu thông. Ảnh: THU NHẤT

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 51M-516.3… kéo theo rơ-moóc 29R-034.75 đang lưu thông hướng từ TP.HCM đi miền Tây. Phương tiện này chở nhiều bó thép dài.

Khi đến địa điểm nói trên, phần thép phía sau thùng xe bất ngờ nghiêng rồi rơi sang bên phải xuống đường.

Chiếc xe máy bị hàng chục tấn thép đè bẹp trên quốc lộ 1A. Ảnh: THU NHẤT

Đúng lúc này, xe máy biển số 66AA-383.30 chạy cùng chiều không kịp xử lý đã bị phần thùng xe đầu kéo đè trúng. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kẹt cứng dưới gầm, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng.

Nam thanh niên điều khiển xe máy đã phản xạ kịp thời, nhanh chóng nhảy ra khỏi phương tiện ngay trước khi bị đè trúng nên thoát nạn trong gang tấc. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Nhiều người hỗ trợ đưa xe máy ra ngoài. Ảnh: THU NHẤT

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai nhằm tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến Quốc lộ 1A.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.