Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Phát triển 3 trường đại học Đông Nam Bộ vươn tầm châu Á 28/04/2026 12:55

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển ba trường đại học ở vùng Đông Nam Bộ hướng tới đạt chuẩn hàng đầu châu Á.

Sáng 28-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu khu vực.

Không tách rời định hướng chung

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã xây dựng đề án trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, đồng thời cập nhật chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/THU SA

Về định hướng tổng thể, đề án không tách rời định hướng chung, bảo đảm thống nhất với các quy hoạch, chương trình đang triển khai.

Việc lựa chọn, đầu tư cho ba cơ sở gồm: Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Y dược TP.HCM và Trường Đại học Việt Đức dựa trên quy trình rà soát nghiêm túc, bảo đảm tính khách quan.

Các tiêu chí lựa chọn là những trường công lập đầu ngành, có năng lực tự chủ cao, có uy tín quốc tế và đào tạo các ngành gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực chiến lược của vùng.

Đề án tập trung xử lý các "điểm nghẽn" về nhân lực chất lượng cao như vi mạch bán dẫn, tài chính quốc tế, y học thông minh và công nghệ lõi. Đồng thời, đề án bảo đảm sự đồng bộ thông qua ba trụ cột: nguồn lực tài chính, hạ tầng và cơ chế chính sách.

Ít nhất một cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản nhất trí với nội dung đề án. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự nghiệp giáo dục không chỉ riêng của ngành giáo dục mà cần cả hệ thống chính trị cùng làm, trong đó trách nhiệm của địa phương là rất lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện các đề án liên quan nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết 71 đề ra. Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu ít nhất tám cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất một cơ sở thuộc nhóm 100 thế giới. Các đề án này phải hoàn thành chậm nhất cuối tháng 6.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/THU SA

Đối với ba cơ sở được chọn, Phó Thủ tướng đề nghị xác định rõ mục tiêu Trường Đại học Việt Đức nằm trong nhóm bao nhiêu của châu Á. Đồng thời phải thống nhất bảng xếp hạng quốc tế để đối sánh, tránh tình trạng mỗi cơ sở căn cứ một hệ tiêu chí khác nhau.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT rà soát danh mục phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng bộ, ngành và địa phương theo tinh thần "rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ sản phẩm và thời hạn".

Về tài chính, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ chủ quản phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kỹ nguồn vốn ngân sách dự kiến, trên tinh thần chi ngân sách cho giáo dục đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để trình đề án hoàn chỉnh trong ngày 10-5. Chậm nhất trong tháng 5, chương trình hành động phải được ban hành.