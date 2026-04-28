Hạn chót đăng ký nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh cần lưu ý gì? 28/04/2026 08:17

(PLO)- Học sinh TP.HCM sẽ đăng ký nguyện vọng trực tuyến vào lớp 10 đến 17 giờ ngày hôm nay (28-4) theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng trực tuyến vào lớp 10 từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hôm nay là ngày cuối cùng để các em đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT lưu ý, thí sinh phải xác định và đăng ký dự thi (hệ thường, chuyên, Đề án tiếng Anh 5695) với ít nhất 1 nguyện vọng cho mỗi loại hình trong giai đoạn này.

Ở giai đoạn 2 (từ ngày 4-5 đến 8-5), hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký. Ví dụ: Nếu không đăng ký thi chuyên ở giai đoạn 1, thí sinh sẽ không thể bổ sung nguyện vọng chuyên ở giai đoạn sau.

Theo Sở GD&ĐT, ngoài dự thi lớp 10 thường, thí sinh có thể đăng ký thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp. Thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10 chuyên sẽ không được dự thi lớp 10 tích hợp và ngược lại.

Đối với lớp 10 thường, học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Các trường ngoại lệ không nằm trong nhóm này gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Đối với lớp 10 chuyên, TP.HCM có bốn trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào trường chuyên, ba nguyện vọng vào các lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Đối với lớp 10 tích hợp, học sinh được đăng ký 6 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tích hợp. Riêng học sinh thuộc nhóm này đăng ký thi chuyên Anh (đề án 5695) sẽ được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tích hợp và 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo đề án 5695).

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6.

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc Văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi chuyên và tích hợp sẽ làm bài môn chuyên và tích hợp vào chiều 2-6.