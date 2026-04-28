Lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành 28/04/2026 15:57

(PLO)- Lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành kéo dài từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7. Hai địa phương thi sớm nhất là Ninh Bình và Đà Nẵng.

Cuối tháng 5 là thời điểm nhiều tỉnh, thành tổ chức thi lớp 10, đa số ở phía Bắc. Những địa phương này gồm: Hà Nội, Huế, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi (bắt đầu 30-5), Khánh Hòa, Đồng Nai.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 tại TP.HCM. Ảnh: NQ

Có 10 địa phương thi trong tháng 6 gồm: Sơn La (kết thúc 2-6), Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hải Phòng, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Gia Lai (cuối tháng 6).

Trong danh sách có 7 địa phương thi trong tháng 7 gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau.

Hai tỉnh thi sớm nhất là Ninh Bình và Đà Nẵng, cùng bắt đầu vào ngày 23-5. Kết thúc trễ nhất là tỉnh Đắk Lắk, trước 15-7.

Với môn thứ ba, duy nhất Tuyên Quang chọn môn khoa học tự nhiên. 33 địa phương còn lại chọn ngoại ngữ, cho biết phù hợp với định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành như sau: