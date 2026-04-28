Giáo dục

Lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành

(PLO)- Lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành kéo dài từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7. Hai địa phương thi sớm nhất là Ninh Bình và Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tháng 5 là thời điểm nhiều tỉnh, thành tổ chức thi lớp 10, đa số ở phía Bắc. Những địa phương này gồm: Hà Nội, Huế, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi (bắt đầu 30-5), Khánh Hòa, Đồng Nai.

thi lớp 10
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 tại TP.HCM. Ảnh: NQ

Có 10 địa phương thi trong tháng 6 gồm: Sơn La (kết thúc 2-6), Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hải Phòng, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Gia Lai (cuối tháng 6).

Trong danh sách có 7 địa phương thi trong tháng 7 gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau.

Hai tỉnh thi sớm nhất là Ninh Bình và Đà Nẵng, cùng bắt đầu vào ngày 23-5. Kết thúc trễ nhất là tỉnh Đắk Lắk, trước 15-7.

Với môn thứ ba, duy nhất Tuyên Quang chọn môn khoa học tự nhiên. 33 địa phương còn lại chọn ngoại ngữ, cho biết phù hợp với định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh / Thành phố Lịch thi chi tiết Ghi chú
1 TP Hà Nội 30-05 đến 31-05
2 TP Huế 27-05 đến 29-05
3 Quảng Ninh 03-07 đến 05-07
4 Cao Bằng 02-07 đến 04-07
5 Lạng Sơn 26-05 đến 28-05
6 Lai Châu 25-05 đến 26-05
7 Điện Biên 25-05 đến 26-05
8 Sơn La 31-05 đến 02-06
9 Thanh Hoá 05-06 đến 06-06
10 Nghệ An 25-05 đến 26-05
11 Hà Tĩnh 06-06 đến 07-06
12 Tuyên Quang 27-05 đến 28-05
13 Lào Cai 27-05 đến 29-05
14 Thái Nguyên 27-05 đến 28-05
15 Phú Thọ 01-06 đến 03-06
16 Bắc Ninh 26-05 đến 28-05
17 Hưng Yên 24-05 đến 26-05
18 TP Hải Phòng 02-06 đến 04-06
19 Ninh Bình 23-05 đến 25-05
20 Quảng Trị 26-05 đến 27-05
21 TP Đà Nẵng 23-05 đến 25-05
22 Quảng Ngãi 30-05 đến 01-06
23 Gia Lai 27-06 đến 28-06
24 Khánh Hoà 28-05 đến 29-05
25 Lâm Đồng 01-07 đến 03-07
26 Đắk Lắk Trước 15-07 Xét tuyển chính; thi tại 5 trường chuyên
27 TP.HCM 01-06 đến 02-06
28 Đồng Nai 28-05 đến 29-05
29 Tây Ninh 02-06 đến 03-06
30 TP Cần Thơ 29-06 đến 01-07
31 Vĩnh Long 02-07 đến 03-07
32 Đồng Tháp 27-05 đến 28-05
33 Cà Mau 26-06 đến 28-06
34 An Giang 02-06 đến 03-06
NGUYỄN QUYÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#thi lớp 10 #lịch thi lớp 10 #lịch thi lớp 10 của 34 tỉnh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm