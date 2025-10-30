Lũ rút dần trước đợt mưa mới, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó 30/10/2025 19:25

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục thiệt hại mưa lũ, ứng phó với đợt mưa mới và xu hướng thời tiết từ nay đến cuối năm.

Chiều 30-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra, ứng phó xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Theo đó, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn. Hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cho Nhân dân vùng bị thiệt hại. Đảm bảo tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế.

Phố cổ Hội An tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn. Nhất là các khu vực ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Từ đó bố trí lực lượng canh gác, nghiêm cấm người dân đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, nơi dễ sạt lở đất. Đồng thời kiên quyết không để người dân sơ tán quay trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Các xã, phường hỗ trợ chỗ ở, lương thực đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ bị sập, hư hỏng nhà cửa, sơ tán; không để hộ dân nào bị thiếu lương thực.

Cùng với đó phải huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống người dân tại khu vực bị thiên tai. Tùy theo diễn biến thiên tai thực tế, phường, xã đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Chủ tịch Đà Nẵng giao Sở NN&MT tổ chức kiểm tra hệ thống đê, kè, hồ đập bị thiệt hại, tham mưu phương án sửa chữa công trình trong phạm vi quản lý.

Đồng thời phải chỉ đạo các chủ công trình hồ chứa kiểm tra an toàn hồ đập, tham mưu vận hành điều tiết đảm bảo quy định và an toàn hạ du, tuyệt đối không để sự cố xảy ra.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông, công trình điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước.

Sở Công Thương được giao làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng khẩn trương khôi phục hệ thống điện, đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Việc này phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 3-11.

Sở KH&CN cũng được giao làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khắc phục sự cố và hoàn thành trước 17 giờ ngày 3-11.

Trong ngày 30-10, tại Đà Nẵng mưa đã giảm, bầu trời có lúc hửng nắng. Theo nhiên theo UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 1-11, trên địa bàn TP khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao.