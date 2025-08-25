Lừa bao đậu bằng lái xe, ôm 200 triệu đồng rồi chặn liên lạc 25/08/2025 15:10

(PLO)- Bằng chiêu thức bao đậu bằng lái, Nguyễn Văn Tân đã thực hiện thành công 100 lượt lừa đảo với số tiền gần 200 triệu đồng, số lượng bị hại khoảng 100 người.

Ngày 25-8, Tổ điều tra Khu vực 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định phê chuẩn của VKSND đối với Nguyễn Văn Tân (21 tuổi, trú thôn Đông Nam, xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với chiêu thức lừa bao đậu bằng lái xe, Nguyễn Văn Tân đã chiếm đoạt 200 triệu đồng của người có nhu cầu học lái xe.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao xác minh làm rõ Tân sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Zalo, Facebook đăng bài quảng cáo với nội dung tìm học viên đăng ký học lái xe hạng A, A1, B1, C....

Cùng với nội dung tìm học viên, Tân cam kết bao đậu thực hành và lý thuyết với mức phí đặt cọc ban đầu từ 1-2 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền đặt cọc của các bị hại, Tân lập tức thu hồi tin nhắn và chặn liên lạc.

Cùng phương thức thủ đoạn trên, quá trình điều tra ban đầu xác định Tân đã thực hiện thành công 100 lượt lừa đảo với số tiền gần 200 triệu đồng, với số lượng bị hại khoảng 100 người.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.