Luật sư bác bỏ sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 18/10/2025 14:14

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả và chờ đến ngày 30-10 có phán quyết cuối cùng.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận đơn kháng cáo đã được nhóm luật sư của FAM đệ trình đúng thời hạn về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cáo buộc gian lận. Đây là nỗ lực cuối cùng của FAM nhằm minh oan cho cả tổ chức và các cầu thủ trước những lệnh trừng phạt nặng nề từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết quá trình chuẩn bị kháng cáo lên FIFA đã được FAM tiến hành rất kỹ lưỡng dưới sự hỗ trợ của đội ngũ luật sư quốc tế có kinh nghiệm trong các vụ kiện thể thao cấp cao: “Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa là FAM tin tưởng vào khả năng nhận được một kết quả tích cực. Đội ngũ pháp lý được chỉ định gồm những chuyên gia nước ngoài có hiểu biết sâu sắc về luật bóng đá toàn cầu. Họ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu tài liệu và chuẩn bị bằng chứng cần thiết để bảo vệ lợi ích của FAM”.

Ông Yusoff nhấn mạnh, lần kháng cáo này được xem là “cơ hội thứ hai” để FAM chứng minh sự trong sạch: “Chúng tôi không hành động vội vàng hay chịu bất kỳ áp lực nào. Mọi quy trình đều được xem xét cẩn trọng, vì mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo quyết định cuối cùng sẽ mang lại lợi thế cho Malaysia”.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi hy vọng kháng cáo sẽ mang lại lợi thế cho bóng đá Malaysia. Ảnh: BNM.

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 17-10 ở trụ sở Wisma FAM, cố vấn pháp lý Serge Vittoz, đại diện hãng luật Charles Russell Speechlys, cho biết nội dung kháng cáo được xây dựng dựa trên hai trọng tâm: chứng minh 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không hề có hành vi làm giả giấy tờ, và FAM, với tư cách là tổ chức quản lý, không trực tiếp liên quan đến vi phạm bị cáo buộc.

“Mục tiêu chính của đơn kháng cáo là bảo vệ các cầu thủ khỏi những cáo buộc không có cơ sở”, Vittoz khẳng định, “Đồng thời, chúng tôi muốn làm rõ rằng FAM không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào như cáo buộc của FIFA. Những lệnh trừng phạt đưa ra cần được hủy bỏ hoàn toàn”.

Theo ông Vittoz, án phạt mà FIFA áp dụng dựa trên nguyên tắc “trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt” (strict liability) – một khái niệm cho phép tổ chức phải chịu trách nhiệm về sai phạm của cầu thủ, ngay cả khi không có bằng chứng cho thấy tổ chức đó trực tiếp tham gia. “FIFA cho rằng đã có vi phạm từ phía 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, và vì vậy FAM cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi lập luận rằng đây là hệ quả của cơ chế pháp lý, không phải lỗi trực tiếp của FAM”, ông giải thích.

FAM mời cố vấn pháp lý và luật sư giỏi lý giải sự minh bạch của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: BNM.

Cốt lõi của vụ việc, theo nhóm luật sư, nằm ở sự khác biệt giữa hai loại giấy khai sinh: một do cơ quan nước ngoài cấp và một do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) lưu trữ. “Có sự chênh lệch về nội dung giữa hai tài liệu này. Chính điểm đó khiến FIFA nghi ngờ về tính hợp lệ của hồ sơ. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là giải thích rõ cho FIFA hiểu lý do vì sao những giấy tờ đó lại được soạn thảo theo cách như vậy”, Vittoz cho biết thêm.

Ông Vittoz cũng bật mí nhóm pháp lý của ông chỉ đại diện cho FAM trong vụ việc này, trong khi mỗi cầu thủ liên quan đã thuê luật sư riêng để bảo vệ quyền lợi cá nhân. 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trong danh sách gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero, tất cả đều bị treo giò một năm và phạt tiền sau phán quyết của FIFA hồi cuối tháng 9.

FIFA sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 30-10. Ảnh: BNM.

Vittoz cho biết thêm, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không tham gia vào tiến trình kháng cáo này, bởi vụ việc nằm hoàn toàn trong phạm vi thẩm quyền của FIFA. “Chúng tôi làm việc trực tiếp với Ủy ban Kháng cáo của FIFA và cung cấp toàn bộ chứng cứ mới, bao gồm giấy tờ gốc và các bản dịch xác nhận”, ông nói.

FAM tiết lộ mục tiêu cuối cùng của họ chính là khôi phục danh dự cho cả liên đoàn và các cầu thủ, đồng thời khẳng định họ luôn tuân thủ mọi quy định quốc tế về đăng ký và quản lý cầu thủ. Quyết định cuối cùng của FIFA dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30-10, đánh dấu thời điểm quan trọng có thể định đoạt tương lai của vụ việc gây chấn động bóng đá Malaysia và khu vực Đông Nam Á trong nhiều tuần qua.