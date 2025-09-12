Mắc cùng lúc 3 loại ung thư hiếm gặp 12/09/2025 20:46

(PLO)- Người đàn ông đồng thời mắc tới 3 loại ung thư nguyên phát ở 3 vị trí khác nhau.

Bệnh nhân nam (72 tuổi, Hà Nội) được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông phát hiện mắc đồng thời 3 loại ung thư: khẩu cái mềm tái phát, thực quản và đại tràng.

Trước đó, người bệnh này từng được phát hiện ung thư khẩu cái mềm và phẫu thuật vào năm 2017.

Đến tháng 4-2025, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau tại vị trí cũ. Khi đi khám, bác sĩ xác định căn bệnh đã tái phát.

Đáng lưu ý, trong quá trình chẩn đoán, bệnh nhân còn được phát hiện thêm ung thư thực quản và ung thư đại tràng.

Các xét nghiệm mô bệnh học cho thấy 3 loại ung thư này hoàn toàn khác biệt, không phải do di căn từ một ổ bệnh ban đầu. Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân đồng thời mắc tới 3 ung thư nguyên phát ở 3 vị trí khác nhau là tình huống vô cùng hiếm gặp.

Người đàn ông 72 tuổi mắc đồng thời 3 loại ung thư. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, cho biết: “Đa số các trường hợp cao tuổi mắc nhiều ung thư cùng lúc được chỉ định chăm sóc giảm nhẹ, tập trung vào nâng cao chất lượng cuộc sống thay vì điều trị tích cực".

Theo đó, ngay sau khi được chẩn đoán ung thư đại tràng, bệnh nhân được chỉ định cắt khối u đại tràng bằng kỹ thuật nội soi ESD, giúp loại bỏ triệt để các khối u nằm ở niêm mạc và dưới niêm mạc, hạn chế tối đa xâm lấn, nhờ đó bệnh nhân hồi phục nhanh chóng chỉ sau thời gian ngắn.

Các bác sĩ cũng lên phác đồ song song điều trị ung thư khẩu cái mềm tái phát và ung thư thực quản. Bệnh nhân được chỉ định hóa trị kết hợp xạ trị đồng thời ở cả hai vị trí nhằm khống chế sự phát triển của khối u.

"Đây là giai đoạn khó khăn bởi phạm vi điều trị rộng, kéo dài trong nhiều tuần, trong khi thể trạng bệnh nhân đã cao tuổi", bác sĩ Vi nói.

Cuối tháng 8-2025, bệnh nhân kết thúc giai đoạn điều trị tích cực. Kết quả ban đầu cho thấy sức khỏe hồi phục nhanh, thể trạng ổn định. Tới đây, bệnh nhân sẽ được đánh giá lại toàn diện tại tất cả các vị trí ung thư để theo dõi tiến triển bệnh.