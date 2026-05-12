Mất hơn 1 tỉ đồng vì tin lời mua Meccedes giá rẻ 12/05/2026 16:40

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk bị lừa hơn 1 tỉ đồng vì chuyển tiền để nhờ mua Meccedes giá rẻ.

Ngày 12-5, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Trung Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2022, Nghĩa quen biết với ông L (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Nghĩa nhiều lần rủ ông L đi ăn uống, “nổ” mình thân quen nhiều cán bộ khu vực miền Nam.

Từ tháng 7-2022 đến 1-2023, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông L. Nghĩa đưa ra thông tin gian dối là mình thân quen một số người làm việc tại Hải quan TP.HCM, có bán lô ô tô Meccedes GLC 300 giá rẻ.

Ông L chuyển khoản cho Nghĩa hơn 1,1 tỉ đồng nhờ mua xe. Sau khi nhận số tiền trên, Nghĩa chiếm đoạt để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Ngày 4-5, lực lượng công an tìm được Nghĩa khi đang lẩn trốn tại phường An Khánh, TP.HCM.